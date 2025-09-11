दुधात भिजवलेला मखाना खाल्यास शरीरात कोणते बदल होतात?

पुजा बोनकिले
मखाणा खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते.
Benefits of eating makhana soaked in milk for weight loss
अनेकजण दुधात मिसळून मखाणा खातात.
Benefits of eating makhana soaked in milk for weight loss
पण दुधात मखाणा मिसळून खाल्यास कोणते फायदे मिळतात हे जाणून घेऊया.
Benefits of eating makhana soaked in milk for weight loss
दुधात मिसळून मखाणा खाल्यास क्रेव्हिंग कमी होते.
Benefits of eating makhana soaked in milk for weight loss
तसेच मखाना खाल्ल्याने ऊर्जा मिळते.
Benefits of eating makhana soaked in milk for weight loss
रोज दुधात मिसळून मखाणा खाल्यास हाडं मजबूत होतात.
Benefits of eating makhana soaked in milk for weight loss
तसेच दुधात भाजलेला मखाणा टाकून खाल्यास पचन सुलभ होते.
दुधात मखाणा मिसळून खाल्याने त्वचा चमकदार बनते.
Benefits of eating makhana soaked in milk for weight loss
Smartphone warning signs
Sakal