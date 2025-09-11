दुधात भिजवलेला मखाना खाल्यास शरीरात कोणते बदल होतात?

पुजा बोनकिले

आरोग्यदायी

मखाणा खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते.

Benefits of eating makhana soaked in milk for weight loss

दुधात मिसळून खातात

अनेकजण दुधात मिसळून मखाणा खातात.

फायदे

पण दुधात मखाणा मिसळून खाल्यास कोणते फायदे मिळतात हे जाणून घेऊया.

क्रेव्हिंग कमी होते

दुधात मिसळून मखाणा खाल्यास क्रेव्हिंग कमी होते.

ऊर्जा मिळते

तसेच मखाना खाल्ल्याने ऊर्जा मिळते.

हाडं मजबूत

रोज दुधात मिसळून मखाणा खाल्यास हाडं मजबूत होतात.

पचन सुलभ

तसेच दुधात भाजलेला मखाणा टाकून खाल्यास पचन सुलभ होते.

digestion | Sakal

त्वचा चमकदार

दुधात मखाणा मिसळून खाल्याने त्वचा चमकदार बनते.

