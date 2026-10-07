बेसन खाण्याआधी 'हे' नक्की वाचा!

Aarti Badade
हरभऱ्यापासून तयार केलेले बेसन हे भारतीय स्वयंपाकघरातील लोकप्रिय पदार्थ असून, योग्य प्रमाणात खाल्ल्यास त्यातून प्रोटीन, फायबर आणि काही महत्त्वाची पोषक तत्त्वे मिळतात.
besan benefits
Sakal
बेसनातील प्रोटीन आणि फायबरमुळे पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे राहते, त्यामुळे वारंवार भूक लागणे कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
besan benefits
Sakal
बेसनाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स तुलनेने कमी असल्याने त्याचे पदार्थ रक्तातील साखरेत झपाट्याने वाढ होऊ नये यासाठी मदत करू शकतात.
besan benefits
Sakal
बेसनातील फायबर शरीरातील LDL म्हणजेच खराब कोलेस्टेरॉल नियंत्रित ठेवण्यास मदत करू शकते, तर त्यातील लोहामुळे आहारातून लोहाची गरज पूर्ण करण्यास हातभार लागू शकतो.
besan benefits
Sakal
बेसनाचा वापर पारंपरिक घरगुती फेसपॅक म्हणूनही केला जातो, ज्यामुळे त्वचा स्वच्छ आणि तजेलदार दिसण्यास मदत होऊ शकते.
besan benefits
Sakal
गॅस, पोट फुगणे किंवा अपचनाचा त्रास असणाऱ्यांनी बेसन मर्यादित प्रमाणात घ्यावे; तसेच किडनी स्टोनचा त्रास किंवा प्रवृत्ती असल्यास आहारातील प्रमाणाबाबत डॉक्टरांचा सल्ला घेणे योग्य ठरते.
besan benefits
Sakal
बेसन चांगले शिजवून किंवा भाजून खावे आणि भजी, शेव यांसारखे जास्त तेलकट पदार्थ टाळून चिला, ढोकळा किंवा कढीसारखे पदार्थ निवडणे अधिक योग्य ठरू शकते.
besan benefits
Sakal
Salt Water