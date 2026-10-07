रोज मिठाचे पाणी प्यायल्याने शरीरात होतात 'हे' बदल!

Aarti Badade

मिठाचे पाणी पिण्याचे फायदे

दिवसभरात एकदा मिठाचे पाणी प्यायल्याने शरीराला आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स मिळण्यास आणि हायड्रेशन टिकवण्यास मदत होऊ शकते.

Salt Water

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Sakal

आवश्यक खनिजांची भरपाई

सेंधव मीठ मिसळलेल्या पाण्यात सोडियमसोबत मॅग्नेशियम, कॅल्शियम आणि पोटॅशियमसारखी खनिजे असतात, जी शरीराच्या विविध कार्यांसाठी महत्त्वाची आहेत.

Salt Water

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Sakal

पचनक्रियेसाठी फायदेशीर

मिठाचे पाणी पचनक्रियेला चालना देण्यास मदत करू शकते आणि त्यामुळे अन्न पचण्यास तसेच पोट फुगणे किंवा ॲसिडिटीसारख्या त्रासात आराम मिळण्यास मदत होऊ शकते.

Salt Water

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Sakal

इलेक्ट्रोलाइट्सचे संतुलन

घामामुळे शरीरातून कमी झालेले इलेक्ट्रोलाइट्स भरून काढण्यास मिठाचे पाणी मदत करू शकते, ज्यामुळे स्नायू आणि मज्जासंस्थेचे कार्य सुरळीत राहण्यास हातभार लागू शकतो.

Salt Water

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Sakal

तणाव आणि झोप

स्रोतामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, मिठातील मॅग्नेशियम मज्जासंस्थेला शांत करण्यास मदत करू शकते, त्यामुळे तणाव कमी होऊन झोपेची गुणवत्ता सुधारण्यास हातभार लागू शकतो.

Salt Water

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Sakal

शरीराचा pH आणि डिटॉक्स

मिठाचे पाणी शरीराचा pH संतुलित ठेवण्यास आणि शरीरातील नैसर्गिक डिटॉक्स प्रक्रियेला मदत करते, असा दावा या माहितीत करण्यात आला आहे.

Salt Water

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Sakal

हे नक्की लक्षात ठेवा!

किडनी, हृदय किंवा लिव्हरशी संबंधित आजार असल्यास मिठाचे पाणी नियमितपणे पिण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.

Salt Water

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वारंवार मीठ सांडतंय? वास्तुशास्त्रानुसार काय आहे याचा अर्थ?

salt spilling at home

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Sakal

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