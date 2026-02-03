1 वर्षाच्या FD वर कोणती बँक देते सर्वात जास्त व्याज?

Vinod Dengale

FD

फिक्स्ड डिपॉझिट (FD) हा भारतात सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय मानला जातो. सुरक्षित हमी आणि निश्चित व्याजामुळे FD हा सर्वसामान्यांचा आवडता पर्याय आहे.

HDFC Bank

HDFC बँकेचे व्याजदर हे सामान्य ग्राहकांसाठी 6.25% तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 6.75% आहे.

ICICI Bank

ICICI बँकेचे व्याजदरही सामान्य ग्राहकांसाठी 6.25% तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी 6.75% आहे.

SBI

देशातील सर्वात मोठी सरकारी बँक असलेल्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया देखील सामान्यांना 6.25% आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 6.75% व्याज देते.

Canara Bank


सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक कॅनरा बँक एक वर्षाच्या एफडीवर सामान्य गुंतवणूकदारांना 6.25% आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 6.75% व्याज देत आहे.

Federal Bank

फेडरल बँक सामान्य गुंतवणूकदारांना 6.40% आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 6.90% व्याज देते.

Kotak Bank

खाजगी क्षेत्रातील या दोन्ही बँकांमध्ये सामान्य नागरिकांना 6.50% आणि ज्येष्ठांना 7% व्याज देतात.

गुंतवणुकीपूर्वी तुलना करा


FD करण्यापूर्वी व्याजदर, कालावधी आणि बँकेची अट तपासूनच FD करा तेव्हाच तुमची कमाई वाढेल.

