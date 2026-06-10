कॉलेज स्टुडंट्ससाठी धमाकेदार स्मार्टफोन! 15,000 मध्ये बेस्ट 5G फोन कोणते?

Vinod Dengale

मोबाईल

आजकालच्या जीवनात सर्वांसाठी मोबाईल महत्त्वाचा झाला आहे. त्यात सध्या शिक्षणासाठी याची गरज वाढली आहे.

बेस्ट स्मार्टफोन

त्यामुळे कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांसाठी कमी पैशांत कोणता बेस्ट स्मार्टफोन सध्या चांगला आहे पाहुयात.

Samsung Galaxy M17 5G

सध्या 50 MP कॅमेरा, Super AMOLED डिस्प्ले, 5000mAh + 25W फास्ट चार्जिंग बॅटरी असणारा हा फोन नोट्स आणि व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेस्ट असून किंमत 14,999 रुपये आहे.

Vivo T4X 5G

6000mAh बॅटरी असणारा हा फोन क्लास, स्टडी, यूट्यूब आणि व्हॉट्सअॅपच्या वापरानंतरही चालू राहतो. याची किंमत 14,499 रुपये आहे.

Motorola G86 Power Edition

फोनमध्ये 6000mAh+ ची पॉवरफूल बॅटरी तसेच AMOLED/P-OLED स्क्रीन असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये हा ट्रेंडिंग असून याची किंमत 14,799 रुपये आहे.

Realme Narzo 80 Series

5000mAh बॅटरी, 45W फास्ट चार्जिंग, 50MP कॅमेरा आणि दमदार प्रोसेसरमुळे हा फोन ऑनलाइन क्लासेस आणि मनोरंजनासाठी उत्तम पर्याय ठरतो.

Redmi 14C 

6000 mAh बॅटरी, 6.74 इंच मोठा डिस्प्ले, 50MP AI कॅमेरा, दमदार परफॉर्मन्समुळे 15 हजारांचा हा फोन मनोरंजन, ऑनलाइन शिक्षणाठी उत्तम पर्याय ठरतो.

बेस्ट फोन

विद्यार्थ्यांनी फोन घेताना कमीत कमी 6GB RAM, 128GB स्टोरेज, 5000mAh पेक्षा जास्त बॅटरी, 6.7 इंच किंवा त्याहून मोठी स्क्रीन घ्यावी.

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