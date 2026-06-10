फक्त 2 लाख गुंतवा; आणि मिळवा 90 हजारांचे फिक्स व्याज! पोस्ट ऑफिसची सुरक्षित सरकारी स्कीम

Vinod Dengale

बँकांचे व्याजदर कमी

सध्याच्या महागाईच्या तुलनेत अनेक बँकांचे FD वरील व्याजदर कमी आहे त्यामुळे गुंतवणूक वाढत नाही.

post office scheme

पोस्ट ऑफिसचे बंपर व्याज

बँकांच्या तुलनेत पोस्ट ऑफिसच्या एका बचत योजनांवर सध्या मोठं व्याज मिळत आहे.

post office scheme

कोणती आहे ही योजना?

ही आहे पोस्ट ऑफिसची टाइम डिपॉझिट स्कीम, जी बँकेच्या FD प्रमाणेच काम करते. सध्या या योजनेत 5 वर्षांच्या गुंतवणुकीवर 7.5 टक्के वार्षिक व्याज मिळतं.

post office scheme

2 लाख गुंतवणूक

जर तुम्ही 5 वर्षांसाठी 2,00,000 रुपये जमा केले, तर मॅच्युरिटीवेळी तुम्हाला 2,89,990 मिळतील.

post office scheme

नफा किती?

या गुंतवणुकीवर तुम्हाला तब्बल 89,990 रुपयांचा नफा म्हणजेच जवळपास 90 हजारांच निश्चित व्याज मिळू शकते.

post office scheme

सुरक्षा

ही योजना पोस्ट ऑफिसची असल्याने तुमच्या पैशाला केंद्र सरकारची गॅरंटी मिळते.

post office scheme

समान व्याज

या योजनेत सर्व वयोगटातील गुंतवणूकदारांना समान व्याजदर मिळतो. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वेगळा अतिरिक्त लाभ नाही.

post office scheme

उत्पन्नाच्या तुलनेत किती मालमत्ता अवाजवी मानली जाते? जाणून घ्या नियम...

Black Money Assessed

|

ESakal

हेही वाचा