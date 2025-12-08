Smartphone : बजेटमध्ये प्रीमियम फीचर्स हवेत? बघा 30,000 च्या आतील 2025 मधील बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स

Vinod Dengale
कॅमेरा, बॅटरी, परफॉर्मन्स आणि AI फीचर्सने परिपूर्ण हे आहेत डिसेंबर 2025 मधील सर्वात दमदार 5G फोन!
under 30000 phone
Sakal
MediaTek Dimensity 8350 Extreme प्रोसेसर
12GB RAM, 512GB UFS 4.0 स्टोरेज
50MP OIS Sony LYTIA सेन्सर + 50MP ultrawide + 10MP 3x zoom
Motorola Edge 60 Pro
Sakal
50MP सेल्फी
3 Android अपडेट + 4 वर्षे सिक्युरिटी
Motorola Edge 60 Pro
Sakal
Snapdragon 8s Gen 3
AI Erase, AI Translation, AI Photo Enhance
6.78” AMOLED, 144Hz, 1.5K
iQOO Neo 10R
Sakal
50MP Sony IMX882 + 8MP ultrawide
32MP सेल्फी
6,400mAh + 80W चार्जिंग
Android 15 (Funtouch OS 15)
iQOO Neo 10R
Sakal
6.77” Quad Curved AMOLED, 120Hz
6,500mAh + 90W फास्ट चार्जिंग
IP68/IP69, NFC, IR Blaster
Vivo V60e
Sakal
200MP OIS मुख्य कॅमेरा + 30x Zoom
50MP Eye Auto-Focus सेल्फी
Festival Portrait, Four Season Portrait सारखे AI मोड
Vivo V60e
Sakal
Dimensity 7300+
12GB RAM
7,000mAh मोठी बॅटरी + 80W चार्जिंग
50MP Sony IMX882 + 50MP सेल्फी (4K व्हिडिओ)
Realme 15 5G
Sakal
AI Edit Genie म्हणजेच आवाजाने फोटो चेंज करता येतो
MagicGlow 2.0, Glare Remover
फोटो एडिटिंग, व्हिडिओ क्रिएटर, सोशल मीडिया युजर्ससाठी बेस्ट
Realme 15 5G
Sakal
Dimensity 8350 Apex
OxygenOS 15
6.77” AMOLED, 120Hz
50MP OIS Sony कॅमेरा (4K HDR)
OnePlus Nord CE 5
Sakal
7,100mAh बॅटरी + Bypass Charging
Voice Scribe, Call Assistant सारखे AI टूल्स
4 Android अपडेट + 6 वर्षे सिक्युरिटी अपडेट्स
OnePlus Nord CE 5
Sakal
Sakal