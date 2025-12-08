Smartphone : बजेटमध्ये प्रीमियम फीचर्स हवेत? बघा 30,000 च्या आतील 2025 मधील बेस्ट 5G स्मार्टफोन्स

Vinod Dengale

30,000 च्या आत बेस्ट 5G फोन


कॅमेरा, बॅटरी, परफॉर्मन्स आणि AI फीचर्सने परिपूर्ण हे आहेत डिसेंबर 2025 मधील सर्वात दमदार 5G फोन!

under 30000 phone 

Motorola Edge 60 Pro (₹29,999)

  • MediaTek Dimensity 8350 Extreme प्रोसेसर

  • 12GB RAM, 512GB UFS 4.0 स्टोरेज

  • 50MP OIS Sony LYTIA सेन्सर + 50MP ultrawide + 10MP 3x zoom

Motorola Edge 60 Pro

बेस्ट फीचर्स

  • 50MP सेल्फी

  • 3 Android अपडेट + 4 वर्षे सिक्युरिटी

Motorola Edge 60 Pro

iQOO Neo 10R  (₹26,999)

  • Snapdragon 8s Gen 3

  • AI Erase, AI Translation, AI Photo Enhance

  • 6.78” AMOLED, 144Hz, 1.5K

iQOO Neo 10R

बेस्ट परफॉर्मन्स

  • 50MP Sony IMX882 + 8MP ultrawide

  • 32MP सेल्फी

  • 6,400mAh + 80W चार्जिंग

  • Android 15 (Funtouch OS 15)

iQOO Neo 10R

Vivo V60e (₹29,999)

  • 6.77” Quad Curved AMOLED, 120Hz

  • 6,500mAh + 90W फास्ट चार्जिंग

  • IP68/IP69, NFC, IR Blaster

Vivo V60e

कॅमेऱ्याचा बादशाह

  • 200MP OIS मुख्य कॅमेरा + 30x Zoom

  • 50MP Eye Auto-Focus सेल्फी

  • Festival Portrait, Four Season Portrait सारखे AI मोड

Vivo V60e

Realme 15 5G (₹25,999)

  • Dimensity 7300+

  • 12GB RAM

  • 7,000mAh मोठी बॅटरी + 80W चार्जिंग

  • 50MP Sony IMX882 + 50MP सेल्फी (4K व्हिडिओ)

Realme 15 5G

AI एडिटिंगचा किंग

  • AI Edit Genie म्हणजेच आवाजाने फोटो चेंज करता येतो

  • MagicGlow 2.0, Glare Remover

  • फोटो एडिटिंग, व्हिडिओ क्रिएटर, सोशल मीडिया युजर्ससाठी बेस्ट

Realme 15 5G

OnePlus Nord CE 5 (₹24,999)

  • Dimensity 8350 Apex

  • OxygenOS 15

  • 6.77” AMOLED, 120Hz

  • 50MP OIS Sony कॅमेरा (4K HDR)

OnePlus Nord CE 5

दीर्घकाळ टिकणारा

  • 7,100mAh बॅटरी + Bypass Charging

  • Voice Scribe, Call Assistant सारखे AI टूल्स

  • 4 Android अपडेट + 6 वर्षे सिक्युरिटी अपडेट्स

OnePlus Nord CE 5

