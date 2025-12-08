Mahindra XUV 7XO येतेय धुमाकूळ घालायला! किंमत, फीचर्स आणि लॉन्च डेट एकदा बघाच

Vinod Dengale

Mahindra SUV – XUV 7XO

महिंद्राची नवी धमाकेदार SUV – XUV 7XO बाजारात येतेय! पहिला टीझर रिलीज, जबरदस्त डिझाइनची झलक!

Mahindra XUV 7XO new

XUV 700 चा अपडेटेड अवतार


7XO ही XUV 700 ची नवी, जास्त मॉडर्न व्हर्जन असेल.

XUV 700

टीझरमध्ये दिसले खास फीचर्स


L-शेप LED DRL, प्रोजेक्टर हेडलाइट, L-शेप LED टेललाइट यामुळे ही कार अतिशय आकर्षक आणि आरामदायी दिसते.

Features 

प्रिमियम इंटीरियर


पॅनोरामिक सनरूफ, ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, हरमन ऑडिओ सिस्टम यामुळे गाडीला लक्झरी वाटते.

Premium interior

टॉप क्लास सुरक्षा


ADAS सपोर्ट, 6 एअरबॅग, 360° कॅमेरा, ABS + EBD, ISOFIX चाइल्ड एंकर यामुळे गाडीला मजबूत सुरक्षा आहे.

High security

दमदार इंजन ऑप्शन


2.0L टर्बो पेट्रोल आणि 2.2L टर्बो डिझेल दोन्ही पर्याय आहेत. सोबतच 6-स्पीड मॅन्युअल आणि ऑटोमॅटिक गिअरबॉक्सचा देखील पर्याय आहे.

Engine 

लॉन्च डेट


XUV 7XO भारतात 5 जानेवारी 2026 ला लॉन्च होणार आहे.

Launch

या गाड्यांशी टक्कर


ऑटो बाजारात MG Hector, Tata Safari, Kia Seltos, Hyundai Creta, Honda Elevate या गाड्यांशी 7XO चा सामना होणार आहे.

Kia car

किंमत

Mahindra XUV 7XO पेट्रोल गाडीची किंमत साधारणपणे ₹15 लाख असेल.

Price 

