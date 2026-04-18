उन्हाळ्यातील किंग रेसिपी! रसाळ आंब्याचा आमरस बनवण्याची परफेक्ट पद्धत

लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांचा आवडता पदार्थ म्हणजे आमरस! आमरस बनवण्याची सोपी पद्धत जाणून घ्या.
८ पिकलेले रसाळ आंबे,१/३ कप पिठी साखर आणि १/२ कप दूध,१ चमचा तूप आणि २ चमचे सुकामेवा पूड,वेलची-जायफळ पूड आणि थोडी काळी मिरी पूड.
सर्वात आधी आंबे स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर आंब्याचे साल काढून त्याचा सर्व गर (पल्प) एका भांड्यात काढून घ्या. हा पल्प मिक्सरच्या भांड्यात टाकून एकदा फिरवून घ्या.
मटण किंवा गोड पदार्थात जशी चव महत्त्वाची असते, तशीच आमरसातही! आता वाटलेल्या पल्पमध्ये वेलची-जायफळ पूड आणि चवीसाठी थोडी काळी मिरी पूड व पिठी साखर घाला.
आमरसाची चव अधिक वाढवण्यासाठी त्यात १ चमचा तूप, सुकामेव्याची पूड आणि अर्धा कप दूध घाला. दुधामुळे आमरसाचा रंग आणि पोत खूप छान येतो.
सर्व साहित्य टाकल्यानंतर पुन्हा एकदा मिक्सरमधून हे मिश्रण व्यवस्थित फिरवून घ्या. यामुळे सर्व घटक एकजीव होतील आणि तुमचा आमरस एकदम स्मूथ आणि चविष्ट तयार होईल.
तयार झालेला थंडगार आमरस एका बाऊलमध्ये काढा. हा आमरस तुम्ही गरम गरम पुऱ्या किंवा चपातीसोबत सर्व्ह करू शकता. वरून थोडा सुकामेवा टाकून सजवा!
