Best Beaches In Malvan : मालवणमधील निसर्गसौंदर्य अनुभवायचंय तर 'ही' ८ अप्रतिम समुद्रकिनारे पाहाचं...

Sandeep Shirguppe
मालवण
मालवण समुद्र पर्यटन करणार आहात तर हे बीच तुमच्यासाठी फिरावे लागतील
तारकर्ली बीच
स्वच्छ पाणी, पांढरी वाळू आणि स्कुबा डायव्हिंगसाठी प्रसिद्ध तर्कर्ली बीच
देवबाग बीच
अरबी समुद्र आणि क्रीकचा संगम अनुभवण्यासाठी देवबाग बीच खास आकर्षण
चिवला बीच
संध्याकाळचा सूर्यास्त पाहण्यासाठी स्थानिकांचा आवडता चिवला समुद्रकिनारा
वायरी बीच
निसर्गरम्य शांतता आणि कमी गर्दीसाठी ओळखला जाणारा वायरी बीच
आचरा बीच
लांब पसरलेला समुद्रकिनारा आणि नारळाची झाडे असलेला आचरा बीच
राजकोट बीच
सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या सान्निध्यात असलेला ऐतिहासिक राजकोट बीच
दांडी बीच
मासेमारी नौका, शांत वातावरण आणि ग्रामीण अनुभव देणारा दांडी बीच
