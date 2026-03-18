उन्हाळ्यात कोणती भाकरी खावी?

वाढत्या उन्हात केवळ पाणी पिऊन चालत नाही, तर अन्नातूनही शरीराला थंडावा मिळणे गरजेचे असते. यासाठी 'भाकरी' हा एक उत्तम पर्याय आहे.
Jowar and Nachni ragi bhakri benefits in summer
Sakal
ज्वारीचा गुणधर्म थंड असल्याने उन्हाळ्यात ज्वारीची भाकरी खाणे सर्वात उत्तम मानले जाते. ही शरीरातील अंतर्गत उष्णता कमी करण्यास मदत करते.
Jowar and Nachni ragi bhakri benefits in summer
Sakal
ज्वारीची भाकरी पचायला अत्यंत हलकी असते, ज्यामुळे उन्हाळ्यात जाणवणारा जडपणा किंवा अपचनाचा त्रास कमी होतो.
Jowar and Nachni ragi bhakri benefits in summer
Sakal
नाचणीमध्ये मुबलक प्रमाणात कॅल्शियम आणि लोह असते. ही भाकरी शरीर हायड्रेटेड ठेवण्यासोबतच पोट शांत ठेवण्यास मदत करते.
Jowar and Nachni ragi bhakri benefits in summer
Sakal
तांदळाची भाकरी (भाकरी/घावन) देखील पचनास हलकी असते. मात्र, ज्वारी किंवा नाचणीच्या तुलनेत यात पौष्टिकता थोडी कमी असते.
tandul Jowar and Nachni ragi bhakri benefits in summer
Sakal
बाजरी उष्ण गुणधर्माची असल्याने ती हिवाळ्यासाठी योग्य आहे. उन्हाळ्यात बाजरी खाल्ल्याने शरीरातील उष्णता वाढून त्रास होऊ शकतो.
Jowar and Nachni ragi bhakri benefits in summer
Sakal
भाकरीची चव आणि थंडावा वाढवण्यासाठी ती दही किंवा ताकासोबत खा. यामुळे शरीराला प्रोबायोटिक्स मिळतात आणि पचन सुधारते.
Jowar and Nachni ragi bhakri benefits in summer
Sakal
यंदाच्या उन्हाळ्यात गव्हाच्या पोळीऐवजी ज्वारी, नाचणी किंवा जव (Barley) यांसारख्या थंडावा देणाऱ्या धान्यांचा आहारात समावेश करा.
Jowar and Nachni ragi bhakri benefits in summer
Sakal
Watermelon vs Sugarcane juice for hydration
Sakal