उन्हाळ्यात शरीर थंड ठेवण्यासाठी कलिंगड चांगले की उसाचा रस?

Aarti Badade
वाढत्या उष्णतेत शरीर हायड्रेटेड (Hydrated) ठेवण्यासाठी कलिंगड आणि उसाचा रस हे दोन्ही उत्तम पर्याय आहेत, पण दोघांचे फायदे वेगवेगळे आहेत.
Watermelon vs Sugarcane juice for hydration
Sakal
कलिंगडामध्ये सुमारे ९० ते ९२% पाणी असते. हे फळ शरीरातील पाण्याची कमतरता भरून काढण्यासाठी सर्वात प्रभावी मानले जाते.
जर उन्हामुळे खूप थकवा जाणवत असेल, तर उसाचा रस उत्तम आहे. यात असलेले नैसर्गिक इलेक्ट्रोलाइट्स शरीराला त्वरित ऊर्जा (Instant Energy) देतात.
कलिंगड केवळ पाणीच देत नाही, तर ते शरीराला थंडावा आणि ताजेपणा (Freshness) देते. उन्हाळ्यात वारंवार घसा कोरडा पडत असल्यास कलिंगड खावे.
कडक उन्हातून आल्यावर किंवा शारीरिक कष्टांनंतर उसाचा रस पिणे अधिक फायदेशीर ठरते, कारण तो नैसर्गिक थंडावा देऊन ग्लुकोजची पातळी वाढवतो.
कलिंगड हे नैसर्गिकरीत्या हलके असते, मात्र उसाच्या रसात साखरेचे प्रमाण जास्त असते. त्यामुळे मधुमेही रुग्णांनी उसाचा रस मर्यादित प्रमाणातच घ्यावा.
जर तुमचा उद्देश केवळ शरीरातील पाण्याची पातळी वाढवणे असेल तर कलिंगड निवडा. पण जर तुम्हाला थकवा दूर करून उत्साह हवा असेल, तर उसाचा रस श्रेष्ठ आहे!
