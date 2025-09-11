हृदयरोग टाळण्यासाठी नाश्त्यात काय खाल्ले पाहिजे?

नाश्त्यात

दिवसाची सुरुवात निरोगी करायची आहे का? तुमच्या नाश्त्यात हे हृदयस्पर्शी पदार्थ जरूर समाविष्ट करा!

ग्रीक दही + बेरी

फायबर, अँटिऑक्सिडंट्स, प्रथिने व चांगले फॅटी अॅसिड्सचा खजिना! रक्तदाब व कोलेस्टेरॉल नियंत्रणात मदत.

उकडलेले अंडे + काळी कॉफी

प्रथिनेयुक्त, पोट भरलेले ठेवते,रक्तातील साखरेची झेप कमी करते,मर्यादित कॉफी हृदयासाठी फायदेशीर

नट्स + डार्क चॉकलेट

निरोगी चरबी व फायबर,हृदयरोगाचा धोका कमी,दीर्घकाळ भूक नियंत्रित

स्टील-कट ओटमील

भरपूर फायबर,कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास उपयुक्त,ओट्स + अक्रोड + बेरीज = हृदय व पचन मजबूत

फ्रूट स्मूदी

केळी, ब्लूबेरी सारखी फळे,जीवनसत्त्वे, खनिजे व अँटीऑक्सिडंट्स,हृदयाच्या आरोग्यासाठी सुपरफूड

“हृदय निरोगी ठेवायचंय?

आजपासून नाश्त्यात या पदार्थांची समावेश करा

