हृदयरोग टाळण्यासाठी नाश्त्यात काय खाल्ले पाहिजे?

Aarti Badade
दिवसाची सुरुवात निरोगी करायची आहे का? तुमच्या नाश्त्यात हे हृदयस्पर्शी पदार्थ जरूर समाविष्ट करा!
फायबर, अँटिऑक्सिडंट्स, प्रथिने व चांगले फॅटी अॅसिड्सचा खजिना! रक्तदाब व कोलेस्टेरॉल नियंत्रणात मदत.
प्रथिनेयुक्त, पोट भरलेले ठेवते,रक्तातील साखरेची झेप कमी करते,मर्यादित कॉफी हृदयासाठी फायदेशीर
निरोगी चरबी व फायबर,हृदयरोगाचा धोका कमी,दीर्घकाळ भूक नियंत्रित
भरपूर फायबर,कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास उपयुक्त,ओट्स + अक्रोड + बेरीज = हृदय व पचन मजबूत
केळी, ब्लूबेरी सारखी फळे,जीवनसत्त्वे, खनिजे व अँटीऑक्सिडंट्स,हृदयाच्या आरोग्यासाठी सुपरफूड
आजपासून नाश्त्यात या पदार्थांची समावेश करा
