मिडल क्लाससाठी बेस्ट! 75 KM मायलेज देणारी मोटरसायकल; किंमत फक्त ₹55,400 पासून

Sandeep Shirguppe
मजबूत चेसिस, स्टायलिश लूक आणि 65 किमी/लिटर मायलेजसह बजेटमधील दमदार कम्युटर बाइक.
Best budget motorcycle
esakal
सायलेंट स्टार्ट टेक्नॉलॉजी आणि स्मूथ रायडिंग अनुभव देणारी प्रीमियम 100 सीसी बाइक.
Best budget motorcycle
esakal
कम्फर्टेक सस्पेंशनमुळे लांब प्रवासासाठी सर्वोत्तम, तब्बल 75 किमी/लिटर मायलेज.
Best budget motorcycle
esakal
देशातील सर्वाधिक विक्री होणारी, कमी मेंटेनन्स आणि उत्कृष्ट रिसेल व्हॅल्यू असलेली बाइक.
Best budget motorcycle
esakal
i3S तंत्रज्ञानामुळे इंधन बचत करणारी आणि सुमारे 70 किमी/लिटर मायलेज देणारी मजबूत बाइक.
Best budget motorcycle
esakal
आकर्षक ग्राफिक्स, प्रीमियम लूक आणि आरामदायी रायडिंगसाठी ओळखली जाणारी मोटरसायकल.
Best budget motorcycle
esakal
स्पोर्टी डिझाइन, हलके वजन आणि 70 किमी/लिटर मायलेजमुळे तरुणांची पसंती.
Best budget motorcycle
esakal
सामान वाहतूक आणि व्यावसायिक वापरासाठी उपयुक्त, कमी किमतीतील टिकाऊ मोपेड.
Best budget motorcycle
esakal