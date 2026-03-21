उन्हाळ्यात टॅन घालवून ग्लोइंग, स्मूथ आणि क्लीन स्किनसाठी वापरा 'हे' बेस्ट कोको फेस मास्क्स

Anushka Tapshalkar

कोको + मध: पिंपल्सवर प्रभावी

कोकोतील antioxidants आणि मधाचे antibacterial गुण त्वचेवरील पिंपल्स कमी करून स्किनला हेल्दी ग्लो देतात.

|

sakal

कोको + दही: नैसर्गिक ब्राइटनिंग

दहीतील लॅक्टिक अ‍ॅसिड आणि कोकोची नॅचरल nourishment यामुळे त्वचा मऊ, उजळ आणि dead cells-free होते.

|

sakal

कोको + अ‍ॅलोवेरा: संवेदनशील त्वचेसाठी उत्तम

अ‍ॅलोवेरा त्वचेची जळजळ शांत करते, तर कोको डीप nourishment देऊन स्किनला fresh feel देतो.

|

sakal

कोको + दूध: इंस्टंट ग्लो

दुधातील लॅक्टिक अ‍ॅसिड त्वचेचा dullness दूर करून त्वरित brightness आणते.

|

sakal

त्वचेतील inflammation कमी करते

flavonoids त्वचेतील लालसरपणा आणि सूज कमी करण्यात मदत करतात.

|

sakal

Acne-prone स्किनसाठी gentle care

नैसर्गिक घटकांमुळे हे मास्क pores clog न करता स्किनला स्वच्छ ठेवतात.

| sakal

नियमित वापराने स्किन होते radiant

DIY कोको मास्क सतत वापरल्यास स्किन tone सुधारतो, texture स्मूथ होते आणि नैसर्गिक तेज वाढतं.

|

sakal

