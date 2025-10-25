हिवाळ्यात कॉफी फेस पॅक त्वचेसाठी बेस्ट

पुजा बोनकिले
हिवाळा सुरू होताच अनेकांची त्वचा कोरडी पडू लागते.
विविध प्रोडक्ट लावून देखील त्वचा कोरडी होते.
तुम्ही पुढील काही घरगुती फेसपॅक तयार करून चेहरा चमकदार ठेऊ शकता.
या हायड्रेटिंग फेस मास्कमध्ये कॉफी पावडरसारखे एक्सफोलिएटिंग गुणधर्म आहेत आणि त्यात पौष्टिक गुणधर्म आहेत. ते त्वचेला खोलवर मॉइश्चरायझ करते आणि तुम्हाला त्वरित चमक देते. १ टेबलस्पून कॉफी पावडर आणि १ टेबलस्पून नारळ तेल घ्या, ते पूर्णपणे मिसळा आणि तुमच्या संपूर्ण चेहऱ्यावर लावा. हे गोलाकार मालिश करा आणि २० मिनिटे तसेच राहू द्या. थंड पाण्याने धुवा आणि फक्त तुमची त्वचा कोरडी करा.
दही चेहऱ्यावरचा काळपटपणा कमी करते. तसेच कॉफी चेहरा उजळ करण्यास मदत करते. हे पॅक बनवण्यासाठी १ चमचा कॉफी पावडर, २ चमचे दही घेऊन चांगले मिसळा. चेहऱ्यावर २० मिनिटे राहू द्या. नंतर स्वच्छ पाण्याने धुवा.कॉफी आणि बेसण फेस पॅक
कॉफी आणि हळदीचे मिश्रण चेहरा चमकदार ठेवण्यास मदत करते. हे पॅक बनवण्यासाठी सर्वात एक चमचा कॉफी, १ चमचा दूध, हळद पावडर, चांगले मिसळा आणि गळ्याला लावा.
कॉफी आणि मध त्वचेसाठी फायदेशीर असते. हे पॅक बनवण्यासाठी दोन्ही पदार्थ एकत्र करा आणि चेहऱ्यावर लावा. यामुळे काळे डाग, सुरकुत्या कमी होतात.
या फेस पॅकमध्ये जीवनसत्वे, झींक असतात. जे त्वचा उजळ करण्यास मदत करतात. हे पॅक बनवण्यासाठी ३ चमचे कॉफी पावडर, १ चमचा बेसण, दोन चमचे कोरफड जेल, ३ चमचे मध चांगले मिसळा. नंतर चेहऱ्यावर हे पॅक लावा आणि १५ मिनिटांत स्वच्छ धुवा.
घरीच हे फेसपॅक वापरले तर हिवाळ्यात त्वचा कोरडी पडणार नाही.
