Best Summer Tourist Places: उन्हाळ्यात थंडावा हवा असेल तर ही ठिकाणे नक्की पाहा

Sandeep Shirguppe

हिल स्टेशन

उन्हाळ्यात फिरायला बेस्ट! महाराष्ट्रातील थंड हिल स्टेशन

ही सुंदर ठिकाणे

महाबळेश्वर, पाचगणी, माथेरानसह या सुंदर ठिकाणांना नक्की भेट द्या.

महाबळेश्वर – स्ट्रॉबेरीची राजधानी

थंड हवामान, सुंदर व्ह्यू पॉइंट आणि स्ट्रॉबेरीसाठी महाबळेश्वर प्रसिद्ध आहे.

पाचगणी – टेबल लँडसाठी प्रसिद्ध

भव्य टेबल लँड, हिरवीगार दरी आणि शांत वातावरण पर्यटकांना आकर्षित करते.

माथेरान – वाहनमुक्त हिल स्टेशन

इथे गाड्यांना बंदी असल्यामुळे स्वच्छ हवा आणि शांत वातावरण अनुभवायला मिळते.

अंबोली – कोकणातील थंड हिल स्टेशन

धबधबे, दाट जंगल आणि धुक्याने वेढलेले सुंदर निसर्ग अंबोलीचे वैशिष्ट्य आहे.

लोनावळा – लोकप्रिय ठिकाण

डोंगररांगा, धबधबे आणि भुशी डॅममुळे लोनावळा पर्यटकांचे आवडते ठिकाण आहे.

सापुतारा

लेक, गार्डन आणि रोपवे राईडमुळे सापुतारा पर्यटकांसाठी आकर्षण ठरते.

आनंद घ्या

महाराष्ट्रातील या हिल स्टेशनला भेट देऊन निसर्गाचा आनंद घ्या.

