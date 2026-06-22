महिलांचे आरोग्य जपतील 'ही' 7 योगासने! नोट करा सोपा फिटनेस मंत्र

Aarti Badade
हे आसन नियमित केल्याने संपूर्ण शरीराचा तोल सुधारतो आणि पाठीचा कणा ताठ व मजबूत राहण्यास मोठी मदत होते.
Best Daily Yoga Poses for Women
Sakal
कामाच्या ताणामुळे होणारी पाठदुखी कमी करून शरीराला कमालीची लवचिकता आणि उच्च ऊर्जा देण्याचे काम भुजंगासन करते.
Best Daily Yoga Poses for Women
Sakal
महिलांच्या कंबर, पोट आणि मांड्यांच्या भागावरील अतिरिक्त आणि जिद्दी चरबी नैसर्गिकरीत्या कमी करण्यासाठी त्रिकोणासन अत्यंत उपयुक्त ठरते.
Best Daily Yoga Poses for Women
Sakal
बटरफ्लाय पोझ (बद्धकोणासन) हे पेल्विक भागाचे स्नायू मजबूत करून महिलांच्या संपूर्ण प्रजनन आरोग्यासाठी (Reproductive Health) अत्यंत लाभदायक मानले जाते.
Best Daily Yoga Poses for Women
Sakal
हे आसन पाठीचे स्नायू बळकट करते आणि दिवसभराचा शारीरिक थकवा व मानसिक तणाव दूर करण्यास मदत करते.
Best Daily Yoga Poses for Women
Sakal
चाइल्ड पोझ (बालासन) मुळे मन पूर्णपणे शांत होते आणि मानसिक चिंता, अस्वस्थता तसेच ताणतणाव झटक्यात दूर होतो.
Best Daily Yoga Poses for Women
Sakal
योगाभ्यासाच्या शेवटी केल्या जाणाऱ्या शवासनामुळे संपूर्ण शरीराला गाढ विश्रांती मिळते आणि शारीरिक व मानसिक थकवा पूर्णपणे नष्ट होतो.
Best Daily Yoga Poses for Women
Sakal
Jamun Honey a Better Choice for Diabetes
Sakal