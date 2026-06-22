महिलांचे आरोग्य जपतील 'ही' 7 योगासने! नोट करा सोपा फिटनेस मंत्र

Aarti Badade

'ताडासन'

हे आसन नियमित केल्याने संपूर्ण शरीराचा तोल सुधारतो आणि पाठीचा कणा ताठ व मजबूत राहण्यास मोठी मदत होते.

Best Daily Yoga Poses for Women

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Sakal

'भुजंगासन'

कामाच्या ताणामुळे होणारी पाठदुखी कमी करून शरीराला कमालीची लवचिकता आणि उच्च ऊर्जा देण्याचे काम भुजंगासन करते.

Best Daily Yoga Poses for Women

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Sakal

कंबर आणि मांड्यांची चरबी

महिलांच्या कंबर, पोट आणि मांड्यांच्या भागावरील अतिरिक्त आणि जिद्दी चरबी नैसर्गिकरीत्या कमी करण्यासाठी त्रिकोणासन अत्यंत उपयुक्त ठरते.

Best Daily Yoga Poses for Women

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Sakal

आरोग्यासाठी 'बद्धकोणासन'

बटरफ्लाय पोझ (बद्धकोणासन) हे पेल्विक भागाचे स्नायू मजबूत करून महिलांच्या संपूर्ण प्रजनन आरोग्यासाठी (Reproductive Health) अत्यंत लाभदायक मानले जाते.

Best Daily Yoga Poses for Women

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Sakal

तणाव मिटवणारे 'सेतूबंधासन'

हे आसन पाठीचे स्नायू बळकट करते आणि दिवसभराचा शारीरिक थकवा व मानसिक तणाव दूर करण्यास मदत करते.

Best Daily Yoga Poses for Women

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Sakal

मनाला गाढ शांतता देणारे 'बालासन'

चाइल्ड पोझ (बालासन) मुळे मन पूर्णपणे शांत होते आणि मानसिक चिंता, अस्वस्थता तसेच ताणतणाव झटक्यात दूर होतो.

Best Daily Yoga Poses for Women

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Sakal

थकवा दूर करणारे अंतिम 'शवासन'

योगाभ्यासाच्या शेवटी केल्या जाणाऱ्या शवासनामुळे संपूर्ण शरीराला गाढ विश्रांती मिळते आणि शारीरिक व मानसिक थकवा पूर्णपणे नष्ट होतो.

Best Daily Yoga Poses for Women

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Sakal

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Jamun Honey a Better Choice for Diabetes

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Sakal

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