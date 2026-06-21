'जांभूळ मध' ठरणार 'या' आजाराच्या लोकांसाठी वरदान!

Aarti Badade
पुण्याच्या राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळेने (NCL) केलेल्या संशोधनानुसार पारंपरिक उपचारांमधील जांभूळ मध आरोग्यासाठी एक वैज्ञानिक वरदान ठरले आहे.
Jamun Honey a Better Choice for Diabetes
Sakal
इतर सामान्य मधांच्या तुलनेत शुद्ध जांभूळ मघामध्ये साखर (ग्लुकोज) आणि फ्रुक्टोजचे नैसर्गिक प्रमाण अत्यंत कमी आढळले आहे.
Jamun Honey a Better Choice for Diabetes
Sakal
वैज्ञानिक चाचण्यांमध्ये या मधाची शरीरातील घातक घटकांशी लढण्याची अँटी-ऑक्सिडंट क्षमता तब्बल ८५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्याचे सिद्ध झाले आहे.
Jamun Honey a Better Choice for Diabetes
Sakal
या मधाचा 'ग्लायसेमिक इंडेक्स' खूप कमी असल्यामुळे रक्तातील साखर वेगाने वाढत नाही, परिणामी हा मध मधुमेहींसाठी अधिक उपयुक्त आहे.
Jamun Honey a Better Choice for Diabetes
Sakal
तज्ज्ञांच्या मते, १०० ग्रॅम शुद्ध जांभूळ मघामध्ये नैसर्गिक साखरेचे एकूण प्रमाण केवळ २५.९१ ग्रॅम इतके कमी आणि सुरक्षित असते.
Jamun Honey a Better Choice for Diabetes
Sakal
संशोधनादरम्यान जांभूळ मघामध्ये मानवी शरीराची रोगप्रतिकारक शक्ती (Immunity) वेगाने वाढवणारे १२ विशेष नैसर्गिक घटक सापडले आहेत.
Jamun Honey a Better Choice for Diabetes
Sakal
जांभूळ मधाचे नैसर्गिकरीत्या आंबण्याचे प्रमाण अत्यंत कमी असल्यामुळे हे मध खराब न होता खूप दीर्घकाळासाठी टिकून राहते.
Jamun Honey a Better Choice for Diabetes
Sakal
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Sakal