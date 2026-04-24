फॅटी लिव्हरचा त्रास होईल कमी 'हे' ठरतील बेस्ट डिटॉक्स ड्रिंक्स!

चुकीच्या आहारामुळे फॅटी लिव्हरची समस्या वेगाने वाढत आहे. लिव्हरमध्ये अतिरिक्त चरबी साठल्याने ही स्थिती उद्भवते, ज्यावर वेळीच उपचार करणे आवश्यक आहे.
Fatty Liver Diet
लिंबामध्ये 'व्हिटॅमिन C' मुबलक असते, जे लिव्हरमधील विषारी घटक बाहेर काढण्यास मदत करते. दररोज सकाळी कोमट पाण्यात लिंबू घालून प्यायल्याने लिव्हर डिटॉक्स होते.
Fatty Liver Diet
Sakal
हळदीमध्ये 'अँटी-इन्फ्लेमेटरी' गुणधर्म असतात. रात्री झोपण्यापूर्वी हळदीचे दूध प्यायल्याने लिव्हरमधील सूज कमी होते आणि त्याची कार्यक्षमता सुधारते.
Fatty Liver Diet
Sakal
ग्रीन टीमध्ये शक्तिशाली अँटिऑक्सिडंट्स असतात. हे घटक लिव्हरमधील अतिरिक्त फॅट कमी करण्यासाठी आणि पेशींचे रक्षण करण्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानले जातात.
Fatty Liver Diet
Sakal
जास्त प्रमाणात तेलकट, गोड आणि प्रोसेस्ड फूडमुळे लिव्हरवर ताण येतो. फॅटी लिव्हर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी बाहेरील जंक फूड खाणे बंद करणे हाच उत्तम पर्याय आहे.
Fatty Liver Diet
Sakal
दिवसभरात पुरेसे पाणी प्यायल्याने शरीरातील टॉक्सिन्स नैसर्गिकरीत्या बाहेर पडतात. या ड्रिंक्ससोबतच नियमित व्यायाम केल्यास फॅटी लिव्हरची समस्या लवकर आटोक्यात येते.
Fatty Liver Diet
Sakal
घरगुती उपाय फायदेशीर असले तरी, जर लिव्हरशी संबंधित त्रास जास्त असेल तर स्वत: उपचार न करता डॉक्टरांचा किंवा तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे नेहमीच योग्य ठरते.
Fatty Liver Diet
Sakal
