उन्हामुळे चेहरा काळवंडलाय? 'या' 3 सोप्या स्टेप्स नक्की करा फॉलो!

Aarti Badade
वाढत्या उष्णतेमुळे त्वचा काळवंडणे छिद्र बंद होणे आणि मुरूम येणे यांसारख्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. यावर मात करण्यासाठी योग्य स्किनकेअर रूटीन आवश्यक आहे.
Summer skincare routine
Sakal
दिवसभरातून किमान दोन वेळा स्वच्छ पाण्याने किंवा माइल्ड फेस वॉशने चेहरा धुणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यामुळे त्वचेवरील अतिरिक्त तेल, घाम आणि साचलेली धूळ निघून जाण्यास मदत होते.
चेहरा धुतल्यानंतर त्वचेचा PH बॅलन्स टिकवून ठेवण्यासाठी टोनर लावा. नैसर्गिक पर्यायांमध्ये तुम्ही गुलाबजल, काकडीचा रस किंवा कोरफड जेलचा टोनर म्हणून वापर करू शकता.
अनेकांना वाटते की उन्हाळ्यात मॉइश्चरायझरची गरज नाही, पण घामामुळे त्वचेतील ओलावा कमी होतो. हा ओलावा टिकवून ठेवण्यासाठी 'लाईटवेट' किंवा 'वॉटर बेस्ड' मॉइश्चरायझरचा वापर करा.
उन्हाळ्यात त्वचा ताजी आणि टवटवीत दिसण्यासाठी भरपूर पाणी प्या. घरगुती टोनरमुळे त्वचेला थंडावा मिळतो आणि छिद्र (Pores) घट्ट होण्यास मदत होते.
त्वचा काळवंडण्यापासून वाचवण्यासाठी घराबाहेर पडताना सनस्क्रीन लावायला विसरू नका. तसेच, छत्री किंवा स्कार्फचा वापर करून सूर्याच्या अतिनील किरणांपासून त्वचेचे रक्षण करा.
उन्हाळ्यातील हे सोपे स्किनकेअर रूटीन तुम्हाला तेलकट आणि निर्जीव त्वचेपासून सुटका देईल. लक्षात ठेवा, योग्य आहार आणि पुरेशी झोप देखील त्वचेच्या सौंदर्यासाठी महत्त्वाची आहे.
