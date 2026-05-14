वजन कमी करायचंय? उन्हाळ्यात प्या ‘हे’ डिटॉक्स ड्रिंक; शरीरातील विषारी घटक होतील बाहेर!

Aarti Badade

डिटॉक्स पेयांचे महत्त्व

डिटॉक्स पेयांमध्ये फळे, भाज्या आणि औषधी वनस्पतींचे मिश्रण असते, जे शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास, पचन सुधारण्यास आणि चयापचय क्रिया वाढवण्यास मदत करतात.

Best detox drinks for weight loss

|

Sakal

लिंबू पाणी आणि ग्रीन टी

व्हिटॅमिन सी ने समृद्ध असलेले हे पेय चरबीचे विघटन करते आणि यकृताचे कार्य सुधारते. यातील 'कॅटेचिन्स' नावाचे अँटिऑक्सिडंट्स चरबी जाळण्याची प्रक्रिया जलद करतात.

Best detox drinks for weight loss

|

Sakal

काकडी-पुदिना पाणी आणि आल्याचा चहा

हे पेय शरीरातील पाण्याची पातळी राखते, पचन सुधारते आणि भूक कमी करण्यास मदत करते. आल्याचे दाहशामक गुणधर्म चयापचय क्रिया वाढवतात आणि चरबी पचवण्यास साहाय्य करतात.

Best detox drinks for weight loss

|

Sakal

सफरचंद सायडर व्हिनेगर (ACV)

पाण्यात मिसळलेले सफरचंद सायडर व्हिनेगर रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवते आणि भूक कमी करून वजन कमी करण्यास मदत करू शकते.

Best detox drinks for weight loss

|

Sakal

बीटचा रस आणि बेरी डिटॉक्स

अँटिऑक्सिडंट्स आणि नायट्रेट्सने समृद्ध असलेला हा रस रक्तप्रवाह सुधारतो आणि यकृताच्या कार्यास आधार देतो.बेरीमधील फायबर आणि जीवनसत्त्वे पचन सुलभ करतात आणि शरीरातील दाह कमी करतात.

Best detox drinks for weight loss

|

Sakal

हिरव्या भाज्यांचा पौष्टिक रस

कमी कॅलरीज असलेल्या हिरव्या भाज्यांच्या रसामुळे आवश्यक जीवनसत्त्वे मिळतात आणि शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडून भूक शमण्यास मदत होते.

Best detox drinks for weight loss

|

Sakal

आरोग्यदायी बदलाची सुरुवात करा

दररोज फक्त १०-१५ मिनिटांचा योगाभ्यास किंवा व्यायामासोबत ही पेये घेतल्यास वजन कमी करण्याच्या प्रवासात मोठा फरक पडू शकतो.

Best detox drinks for weight loss

|

Sakal

मेंदूसाठी का योगा महत्वाचा आहे?

memory power with yoga

|

Sakal

येथे क्लिक करा