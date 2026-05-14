वजन कमी करायचंय? उन्हाळ्यात प्या ‘हे’ डिटॉक्स ड्रिंक; शरीरातील विषारी घटक होतील बाहेर!

Aarti Badade
डिटॉक्स पेयांमध्ये फळे, भाज्या आणि औषधी वनस्पतींचे मिश्रण असते, जे शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास, पचन सुधारण्यास आणि चयापचय क्रिया वाढवण्यास मदत करतात.
Best detox drinks for weight loss
Sakal
व्हिटॅमिन सी ने समृद्ध असलेले हे पेय चरबीचे विघटन करते आणि यकृताचे कार्य सुधारते. यातील 'कॅटेचिन्स' नावाचे अँटिऑक्सिडंट्स चरबी जाळण्याची प्रक्रिया जलद करतात.
हे पेय शरीरातील पाण्याची पातळी राखते, पचन सुधारते आणि भूक कमी करण्यास मदत करते. आल्याचे दाहशामक गुणधर्म चयापचय क्रिया वाढवतात आणि चरबी पचवण्यास साहाय्य करतात.
पाण्यात मिसळलेले सफरचंद सायडर व्हिनेगर रक्तातील साखरेची पातळी नियंत्रित ठेवते आणि भूक कमी करून वजन कमी करण्यास मदत करू शकते.
अँटिऑक्सिडंट्स आणि नायट्रेट्सने समृद्ध असलेला हा रस रक्तप्रवाह सुधारतो आणि यकृताच्या कार्यास आधार देतो.बेरीमधील फायबर आणि जीवनसत्त्वे पचन सुलभ करतात आणि शरीरातील दाह कमी करतात.
कमी कॅलरीज असलेल्या हिरव्या भाज्यांच्या रसामुळे आवश्यक जीवनसत्त्वे मिळतात आणि शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडून भूक शमण्यास मदत होते.
दररोज फक्त १०-१५ मिनिटांचा योगाभ्यास किंवा व्यायामासोबत ही पेये घेतल्यास वजन कमी करण्याच्या प्रवासात मोठा फरक पडू शकतो.
