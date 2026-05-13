मेंदूसाठी का योगा महत्वाचा आहे?

Aarti Badade

मेंदूसाठी योगाचे महत्त्व

नियमित योगाभ्यासामुळे मेंदूच्या पेशींमध्ये नवीन कनेक्शन्स विकसित होतात आणि मेंदूची कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढते.

स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता

योगामुळे एकाग्रता, फोकस आणि नवीन गोष्टी शिकण्याची क्षमता सुधारण्यास मोठी मदत होते.

ताण आणि चिंतेपासून मुक्ती

योग आणि ध्यानामुळे मज्जासंस्था शांत होते, ज्यामुळे राग, नैराश्य आणि मानसिक चिंता कमी होतात.

मेंदूकडे रक्ताचा पुरवठा वाढवा

शीर्षासन आणि सर्वांगासन यांसारख्या आसनांमुळे मेंदूकडे रक्ताचा प्रवाह वाढतो, जो मेंदूच्या दीर्घकालीन आरोग्यासाठी उत्तम आहे.

वयानुसार होणारी झीज रोखा

नियमित योगाभ्यास स्मृतीशी संबंधित 'हिप्पोकॅम्पस' भाग जाड ठेवण्यास मदत करतो, ज्यामुळे वयानुसार होणारी मेंदूची झीज रोखता येते.

मेंदूसाठी प्रभावी योगासने

सुपर ब्रेन योग, सर्वांगासन आणि पद्मासन यांसारखी आसने मेंदूच्या दोन्ही भागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी आणि एकाग्रतेसाठी प्रभावी आहेत.

प्राणायामाची जादू

अनुलोम-विलोम आणि भ्रामरी प्राणायामामुळे मेंदूला ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढतो आणि मानसिक स्पष्टता मिळते.

