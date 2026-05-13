मेंदूसाठी का योगा महत्वाचा आहे?

Aarti Badade
नियमित योगाभ्यासामुळे मेंदूच्या पेशींमध्ये नवीन कनेक्शन्स विकसित होतात आणि मेंदूची कार्यक्षमता लक्षणीयरीत्या वाढते.
memory power with yoga
Sakal
योगामुळे एकाग्रता, फोकस आणि नवीन गोष्टी शिकण्याची क्षमता सुधारण्यास मोठी मदत होते.
योग आणि ध्यानामुळे मज्जासंस्था शांत होते, ज्यामुळे राग, नैराश्य आणि मानसिक चिंता कमी होतात.
शीर्षासन आणि सर्वांगासन यांसारख्या आसनांमुळे मेंदूकडे रक्ताचा प्रवाह वाढतो, जो मेंदूच्या दीर्घकालीन आरोग्यासाठी उत्तम आहे.
नियमित योगाभ्यास स्मृतीशी संबंधित 'हिप्पोकॅम्पस' भाग जाड ठेवण्यास मदत करतो, ज्यामुळे वयानुसार होणारी मेंदूची झीज रोखता येते.
सुपर ब्रेन योग, सर्वांगासन आणि पद्मासन यांसारखी आसने मेंदूच्या दोन्ही भागांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी आणि एकाग्रतेसाठी प्रभावी आहेत.
अनुलोम-विलोम आणि भ्रामरी प्राणायामामुळे मेंदूला ऑक्सिजनचा पुरवठा वाढतो आणि मानसिक स्पष्टता मिळते.
