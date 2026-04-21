किडनी स्टोनचा त्रास होतोय? 'हे' पदार्थ खा अन् 'या' गोष्टी टाळा!

Aarti Badade
किडनी स्टोन ही एक गंभीर समस्या असून वेळीच खाण्यापिण्याच्या सवयी न बदलल्यास मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते.
Foods for kidney stone recovery
Sakal
किडनी स्टोन बाहेर पडण्यासाठी आणि नवीन स्टोन होऊ नये म्हणून दिवसातून किमान १० ते १२ ग्लास पाणी पिणे आवश्यक आहे.
लिंबू, संत्री आणि द्राक्षे यांसारख्या सायट्रस फळांचे सेवन केल्याने किडनी स्टोन विरघळण्यास मदत होते.
दूध, दही, पनीर आणि हिरव्या पालेभाज्या यांसारख्या कॅल्शियम व व्हिटॅमिन डी युक्त पदार्थांचा आहारात समावेश करा.
जास्त मीठ खाल्ल्याने शरीरातील कॅल्शियम वाढून स्टोनचा धोका वाढतो, म्हणून आहारात मिठाचे प्रमाण कमी ठेवावे.
अंडी आणि मासे खाल्ल्याने यूरिक ॲसिड वाढण्याची शक्यता असते, त्यामुळे किडनी स्टोन असल्यास हे पदार्थ टाळलेले बरे.
कोल्ड ड्रिंक्स, अल्कोहोल आणि प्रोसेस्ड फूडमुळे रक्तातील साखर व स्टोनचा त्रास वाढू शकतो, त्यामुळे या सवयी आत्ताच सोडा.
Causes of high cholesterol
Sakal