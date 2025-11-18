हिवाळ्यातल्या ड्राय स्किनसाठी बेस्ट DIY फेसपॅक्स

Anushka Tapshalkar

राईस फ्लोअर फेसपॅक

थंड दूध + २ चमचे तांदुळ पीठ + १ चमचा मध २० मिनिटे चेहऱ्यावर लावून ठेवा आणि नंतर थंड पाण्याने धुवा. यामुळे त्वचेला मऊपणा आणि नैसर्गिक चमक मिळते.

Rice Flour facepack

|

sakal

कॉफी फेसपॅक

२ चमचे कॉफी पावडर + १ चमचा दही + चिमूटभर हळद १५ मिनिटे लावून ठेवा. ड्राय स्किनला एक्सफोलिएट करून फ्रेश लुक देते.

Coffe facepack

|

sakal

केळीचा फेसपॅक

मॅश केलेले पिकलेले केळे + १ चमचा मध १० मिनिटे ठेवून कोमट पाण्याने धुवा. स्किनला मऊ, हायड्रेटेड आणि पोषण मिळते.

Banana Facepack

|

sakal

हनी & रोजवॉटर फेसपॅक

२ चमचे मध + ३ चमचे गुलाबपाणी + १ चमचा लिंबूरस १० मिनिटांत स्किनला हायड्रेशन आणि ब्राइटनेस देते.

Honey Rose Water facepack

|

sakal

पपई फेसपॅक

रिप पपई पल्प + २ चमचे मध + १ चमचा लिंबूरस १० मिनिटांत टॅन कमी होऊन ड्राय स्किनला पोषण मिळते.

Papaya Facepack

|

sakal

केशर फेसपॅक

रातभर भिजवलेली केशर पाणी + ¼ कप दूध + ½ चमचा हळद १५ मिनिटे लावल्याने स्किनला ब्राइट, सॉफ्ट ग्लो मिळतो.

Kesar Facepack

|

sakal

ड्राय स्किनसाठी नॅचरल ‘हायड्रेशन बूस्ट’

हे सगळे फेसपॅक आठवड्यातून २–३ वेळा वापरा. स्किनचे ड्रायनेस, डलनेस कमी होऊन नैसर्गिक चमक वाढते.

Hydrstion Boost

|

sakal

30 दिवस उपाशपोटी 'या' ३ फळांचा ज्यूस पिण ठरतो हेल्थचा सुपरडोस!

30 Days ABC Juice Consumption Health Benefits

|

sakal

आणखी वाचा