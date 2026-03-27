लिप केअरचा बेस्ट DIY; साखर-मधाच्या स्क्रबने अशी घ्या ओठांची खास काळजी

Anushka Tapshalkar
ड्राय आणि डार्क लिप्सची समस्या
चेहरा ग्लोइंग असला तरी ओठ कोरडे, काळे दिसले तर लुक खराब होतो.
कारण काय असू शकतं?
प्रदूषण, कमी पाणी पिणे आणि बदलतं हवामान यामुळे ओठांवर डेड स्किन जमा होते.
Dry lips reason
नैसर्गिक उपाय काय?
घरच्या घरी साखर आणि मध वापरून बनवा सोपा DIY लिप स्क्रब.
Scrub lips with Sugar and Honey
साखर का उपयोगी?
साखर नैसर्गिक एक्सफोलिएटर आहे, जी ओठांवरील मृत त्वचा हलक्या हाताने काढते.
Sugar
मधाचे फायदे
मध ओठांना खोलवर मॉइश्चर देतो आणि त्यांना मऊ व हायड्रेट ठेवतो.
Honey
कसा वापर कराल?
साखर + मध मिक्स करून 1-2 मिनिटे हलक्या हाताने स्क्रब करा, नंतर कोमट पाण्याने धुवा आणि लिप बाम लावा.
Honey and Sugar Scrub
एक्स्ट्रा टिप्स
आठवड्यात 2-3 वेळा वापरा. लिंबू किंवा बीटरूट रस टाकल्यास ओठ गुलाबी होण्यास मदत होते.
