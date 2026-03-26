उन्हाळ्यात पिंपल्सच्या त्रासाने हैराण केलंय? मग मध-दालचिनीचा फेसपॅक नक्की ट्राय करा!

Anushka Tapshalkar
मुरूम, तेलकट त्वचा, घाम आणि हार्मोनल बदलांमुळे त्रास होतोय? मध आणि दालचिनी हा नैसर्गिक उपाय तुमच्यासाठी उपयोगी ठरू शकतो.
Honey-Cinnamon Face Mask for Acne-Prone Skin in Summer
1 चमचा कच्चा मध + ½ चमचा दालचिनी पावडर
Honey-Cinnamon Face Mask for Acne-Prone Skin in Summer
स्वच्छ बाऊलमध्ये मध आणि दालचिनी नीट मिसळून स्मूथ पेस्ट तयार करा.
Honey-Cinnamon Face Mask for Acne-Prone Skin in Summer
चेहरा हलक्या फेसवॉशने धुवा आणि टॉवेलने हलक्या हाताने कोरडा करा.
Facewash
पेस्ट चेहऱ्यावर समान पसरवा, पण डोळे आणि ओठांच्या आसपास टाळा.
Honey-Cinnamon Face Pack
फक्त 15 मिनिटे ठेवा—जास्त वेळ ठेवल्यास irritation होऊ शकते.
Honey-Cinnamon Face Mask for Acne-Prone Skin in Summer
हा फेसपॅक acne कमी करून त्वचा स्वच्छ व ग्लोइंग बनवतो; मात्र आधी patch test करा, कारण दालचिनीमुळे sensitivity होऊ शकते.
Summer Skincare Mistakes
