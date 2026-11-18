संतोष कानडे
घरात पाळण्यासाठी लॅब्राडॉर, गोल्डन रिट्रीव्हर, इंडियन स्पिट्झ आणि देशी कुत्रे लोकप्रिय आहेत.
लॅब्राडॉर हा प्रेमळ, हुशार आणि कुटुंबाशी लवकर जुळवून घेणारा कुत्रा आहे.
गोल्डन रिट्रीव्हर शांत स्वभावाचा असून मुलांसोबत खेळायला आवडतो.
इंडियन स्पिट्झ आकाराने लहान ते मध्यम असून घरात पाळण्यासाठी सोयीस्कर ठरतो.
बीगल हा उत्साही, खेळकर आणि माणसांशी मैत्री करणारा कुत्रा आहे.
भारतीय देशी कुत्रे स्थानिक हवामानाशी चांगले जुळवून घेतात आणि त्यांची देखभाल तुलनेने सोपी असते.
कुत्र्याला नियमित फिरवणे, खेळवणे आणि व्यायाम देणे आवश्यक असते.
त्याच्या आरोग्यासाठी वेळेवर लसीकरण आणि पशुवैद्यकीय तपासणी महत्त्वाची आहे.
कुत्र्याला योग्य प्रशिक्षण दिल्यास तो घरातील सदस्यांशी चांगले वर्तन करायला शिकतो.
कुत्रा पाळणे म्हणजे केवळ छंद नसून त्याची काळजी, प्रेम आणि जबाबदारी स्वीकारणे होय.