Which Chicken Breed Lays the Most Eggs? : कोणती कोंबडी सर्वाधिक अंडी देते?

बाळकृष्ण मधाळे

आरोग्य सुधारण्यासाठी अंडी फायदेशीर

भारतात अंडी सहजपणे सर्वत्र उपलब्ध असतात आणि आरोग्य सुधारण्यासाठी हा एक अत्यंत लोकप्रिय आहार मानला जातो.

Which Chicken Breed Lays the Most Eggs?

|

esakal

अंड्यात कोणते घटक असतात?

अंडी प्रथिने आणि कॅल्शियमने समृद्ध असल्यामुळे व्यायाम करणाऱ्या आणि फिटनेसकडे लक्ष देणाऱ्या लोकांमध्ये त्यांची विशेष मागणी आहे.

Which Chicken Breed Lays the Most Eggs?

|

esakal

सर्वाधिक अंडी देणारी कोंबडी कोणती?

पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का, की कोणत्या कोंबड्या सर्वाधिक अंडी देतात आणि त्या वर्षभरात किती अंडी घालू शकतात?

Which Chicken Breed Lays the Most Eggs?

|

esakal

‘व्हाईट लेगहॉर्न’

जगभरात अंडी उत्पादनासाठी अनेक जातीच्या कोंबड्या पाळल्या जातात, त्यापैकी ‘व्हाईट लेगहॉर्न’ ही जात अंडी उत्पादनात आघाडीवर आहे.

Which Chicken Breed Lays the Most Eggs?

|

esakal

वर्षात ३२० अंडी घालू शकते

ही कोंबडी वर्षाला सुमारे २८० ते ३२० अंडी घालू शकते, म्हणजेच जवळपास दररोज एक अंडे.

Which Chicken Breed Lays the Most Eggs?

|

esakal

आकाराने लहान असते कोंबडी

White Leghorn कोंबड्या कमी खाद्यावर जास्त अंडी देतात. त्यांचा आकार लहान असला तरी त्या अतिशय सक्रिय आणि चपळ असतात. त्यामुळे मोठ्या कुक्कुटपालन प्रकल्पांमध्ये या जातीला विशेष प्राधान्य दिले जाते.

Which Chicken Breed Lays the Most Eggs?

|

esakal

Rhode Island Red

याचबरोबर Rhode island Red ही जातही अंडी उत्पादनात दुसऱ्या क्रमांकावर मानली जाते. या कोंबड्या वर्षाला सुमारे २५० ते ३०० अंडी देतात आणि त्यांची अंडी तपकिरी रंगाची असतात.

Which Chicken Breed Lays the Most Eggs?

|

esakal

कुक्कुटपालन फायदेशीर व्यवसाय

एकूणच, योग्य काळजी आणि पोषण दिल्यास या जातींच्या कोंबड्या मोठ्या प्रमाणात अंडी उत्पादन देऊ शकतात, ज्यामुळे कुक्कुटपालन हा एक फायदेशीर व्यवसाय ठरू शकतो.

Which Chicken Breed Lays the Most Eggs?

|

esakal

Spotted Bananas Benefits : काळे डाग असलेली केळी खाल्ल्याने कर्करोग बरा होतो? पिकलेल्या केळांमध्ये असतो 'हा' घटक

Spotted Bananas Benefits

|

esakal

येथे क्लिक करा...