Spotted Bananas Benefits : काळे डाग असलेली केळी खाल्ल्याने कर्करोग बरा होतो? पिकलेल्या केळांमध्ये असतो 'हा' घटक

बाळकृष्ण मधाळे

कर्करोगाविरुद्ध लढण्याची क्षमता

काळे डाग असलेल्या (जास्त पिकलेल्या) केळांमध्ये TNF-अल्फा नावाचा घटक असल्याचा दावा केला जातो. हा घटक शरीरातील काही हानिकारक पेशींविरुद्ध प्रतिक्रिया देण्यास मदत करू शकतो. मात्र, केवळ केळी खाल्ल्याने कर्करोग नष्ट होतो, असा ठोस वैज्ञानिक पुरावा नाही.

प्रतिकारशक्ती वाढवण्यास मदत

काही संशोधनानुसार, जास्त पिकलेली केळी शरीरातील पांढऱ्या रक्त पेशींची कार्यक्षमता सुधारण्यास मदत करू शकतात. त्यामुळे शरीराची रोगांशी लढण्याची क्षमता वाढू शकते.

नैसर्गिक संरक्षण प्रणालीला चालना

केळ्यांवरील काळे डाग हे त्यातील नैसर्गिक साखरेचे वाढलेले प्रमाण आणि रासायनिक बदल दर्शवतात. हे घटक शरीराच्या संरक्षण प्रणालीला सक्रिय करण्यास मदत करू शकतात.

अँटीऑक्सिडंट्सचा चांगला स्रोत

जसे केळे जास्त पिकते, तसे त्यामधील अँटीऑक्सिडंट्सचे प्रमाण वाढते. हे अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील फ्री-रॅडिकल्स कमी करण्यास मदत करतात.

संसर्गाशी लढण्यास मदत

जास्त पिकलेली केळी शरीरातील सूज कमी करण्यास आणि संसर्गाशी लढण्याची क्षमता सुधारण्यास मदत करू शकतात.

आतड्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर

केळी फायबरने समृद्ध असतात. त्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि आतड्यांचे आरोग्य चांगले राहते.

महत्त्वाची सूचना

काळे डाग असलेली केळी खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असू शकते, पण ती कर्करोगावर थेट उपचार नाहीत. कोणत्याही गंभीर आजारासाठी वैद्यकीय उपचार आवश्यक आहेत.

