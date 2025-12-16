'हे' व्यायाम करतात पोटाची चरबी झटक्यात कमी

Anushka Tapshalkar

पोटावरील चरबी का धोकादायक आहे?

पोटावर साचलेली चरबी ही केवळ सौंदर्याचा प्रश्न नाही. ती टाईप 2 डायबिटीस, हृदयरोग आणि इतर गंभीर आजारांचा धोका वाढवते.

फक्त पोटाचे व्यायाम पुरेसे नाहीत

संशोधन सांगते की एका ठराविक भागातील चरबी फक्त त्या भागाचा व्यायाम करून कमी होत नाही. प्लँक, क्रंचेस केल्यानेच पोटाची चरबी कमी होत नाही.

चरबी कमी करण्याचा वैज्ञानिक फॉर्म्युला

कॅलरी डेफिसिट म्हणजे शरीर जास्त कॅलरी जाळते आणि कमी कॅलरी घेतो—यामुळेच खरी फॅट लॉस होते.

एरोबिक व्यायाम आहे सर्वात प्रभावी

हृदयाचे ठोके वाढवणारा व्यायाम म्हणजे एरोबिक एक्सरसाईज. हा व्यायाम पोटासह संपूर्ण शरीरातील चरबी कमी करतो.

पोटाची चरबी कमी करणारे बेस्ट एरोबिक व्यायाम

जलद चालणे, सायकलिंग, पोहणे, धावणे, नृत्य, योगातील जलद सूर्यनमस्कार, घरकाम, बागकाम—हे सगळे प्रभावी पर्याय आहेत.

आठवड्याला किती व्यायाम हवा?

तज्ज्ञांच्या मते आठवड्याला किमान 150 मिनिटे मध्यम तीव्रतेचा व्यायाम आवश्यक आहे. सुरुवातीला हळूहळू सुरू करा.

झोप आणि तणावाकडे दुर्लक्ष करू नका

अपुरी झोप आणि ताण वाढल्याने फॅट लॉस मंदावतो. ध्यान, श्वसन, ताय-चीसारख्या सवयी चरबी कमी करण्यात मदत करतात.

