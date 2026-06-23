पायांचे काल्फ मसल्स लोखंडासारखे मजबूत होतील! फक्त करा 'या' एक्सरसाईज

Aarti Badade
पायांचे काल्फ (पिंडऱ्यांचे) मसल्स मजबूत असणे हे रोजचे चालणे, वेगाने धावणे आणि शरीराचा अचूक समतोल राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते.
Exercises to Strengthen Calf Muscles
Sakal
सरळ उभे राहून दोन्ही टाचा वर उचलण्याच्या या व्यायामामुळे पायांची स्थिरता वाढते आणि काल्फ मसल्सचा मुख्य भाग मजबूत होतो.
Exercises to Strengthen Calf Muscles
Sakal
एका पायावर उभे राहून टाच वर-खाली केल्याने दोन्ही पायांचा अशक्तपणा दूर होतो आणि शरीराचे संतुलन कमालीचे सुधारते.
Exercises to Strengthen Calf Muscles
Sakal
खुर्चीवर बसलेल्या स्थितीत टाचा वर उचलल्याने पायांचे खोलवरचे स्नायू मजबूत होतात, ज्यामुळे जास्त वेळ चालण्याची क्षमता वाढते.
Exercises to Strengthen Calf Muscles
Sakal
टाचा वर उचलून अतिशय हळूहळू खाली आणण्याच्या या पद्धतीमुळे स्नायूंवर चांगला ताण पडतो आणि पायांना दुखापत होण्याचा धोका कमी होतो.
Exercises to Strengthen Calf Muscles
Sakal
दोरीवर उड्या मारल्याने काल्फ मसल्स सतत ॲक्टिव्ह राहतात, ज्यामुळे पायांमधील सहनशक्ती वाढून संपूर्ण शरीर हलके आणि चपळ बनते.
Exercises to Strengthen Calf Muscles
Sakal
हातात थोडे वजन घेऊन पायांच्या बोटांवर चालल्याने काल्फ मसल्सवर सतत सकारात्मक ताण राहून पायांचा स्टॅमिना आणि बॅलन्स सुधारतो.
Exercises to Strengthen Calf Muscles
Sakal
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Sakal