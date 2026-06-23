पायांचे काल्फ मसल्स लोखंडासारखे मजबूत होतील! फक्त करा 'या' एक्सरसाईज

Aarti Badade

धावण्या-चालण्यासाठी

पायांचे काल्फ (पिंडऱ्यांचे) मसल्स मजबूत असणे हे रोजचे चालणे, वेगाने धावणे आणि शरीराचा अचूक समतोल राखण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते.

Exercises to Strengthen Calf Muscles

|

Sakal

'काल्फ रेज'

सरळ उभे राहून दोन्ही टाचा वर उचलण्याच्या या व्यायामामुळे पायांची स्थिरता वाढते आणि काल्फ मसल्सचा मुख्य भाग मजबूत होतो.

Exercises to Strengthen Calf Muscles

|

Sakal

'सिंगल लेग काल्फ रेज'

एका पायावर उभे राहून टाच वर-खाली केल्याने दोन्ही पायांचा अशक्तपणा दूर होतो आणि शरीराचे संतुलन कमालीचे सुधारते.

Exercises to Strengthen Calf Muscles

|

Sakal

'सीटेड काल्फ रेज' एक्सरसाईज

खुर्चीवर बसलेल्या स्थितीत टाचा वर उचलल्याने पायांचे खोलवरचे स्नायू मजबूत होतात, ज्यामुळे जास्त वेळ चालण्याची क्षमता वाढते.

Exercises to Strengthen Calf Muscles

|

Sakal

इजा टाळणारी 'स्लो नेगेटिव्ह मूव्हमेंट'

टाचा वर उचलून अतिशय हळूहळू खाली आणण्याच्या या पद्धतीमुळे स्नायूंवर चांगला ताण पडतो आणि पायांना दुखापत होण्याचा धोका कमी होतो.

Exercises to Strengthen Calf Muscles

|

Sakal

'स्किपिंग' (दोरीवरच्या उड्या)

दोरीवर उड्या मारल्याने काल्फ मसल्स सतत ॲक्टिव्ह राहतात, ज्यामुळे पायांमधील सहनशक्ती वाढून संपूर्ण शरीर हलके आणि चपळ बनते.

Exercises to Strengthen Calf Muscles

|

Sakal

'बोटांवर चालणे' (Walk on Toes)

हातात थोडे वजन घेऊन पायांच्या बोटांवर चालल्याने काल्फ मसल्सवर सतत सकारात्मक ताण राहून पायांचा स्टॅमिना आणि बॅलन्स सुधारतो.

Exercises to Strengthen Calf Muscles

|

Sakal

केसांचा कोरडेपणा होईल गायब! फॉलो करा चमक देणारे 'हे' 5 घरगुती उपाय

Treat Dry and Frizzy Hair Naturally at Home

|

Sakal

येथे क्लिक करा