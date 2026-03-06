पित्त शांत ठेवण्यासाठी आहारात असायलाच हवेत ‘हे’ 5 पदार्थ!

Aarti Badade

पित्ताचा त्रास आणि उन्हाळा

उन्हाळ्यात उष्णता वाढल्यामुळे अनेकांना सतत पित्त होण्याचा त्रास होतो. यामुळे दैनंदिन कामात अडथळे येतात आणि अस्वस्थ वाटते.

पित्ताची प्रमुख लक्षणे

पोटात सतत जळजळ होणे, तोंड कडू होणे आणि छातीत दुखणे ही पित्त वाढल्याची लक्षणे आहेत. चुकीच्या आहारामुळे ही समस्या अधिक गंभीर बनते.

आहारात करा साधे बदल

महागड्या औषधांऐवजी केवळ आहारात काही साधे बदल केल्यास तुम्ही पित्तावर नियंत्रण मिळवू शकता आणि नैसर्गिकरीत्या बरे होऊ शकता.

थंडावा देणारे पदार्थ निवडा

पित्त कमी करण्यासाठी शरीराला नैसर्गिक थंडावा देणारे पदार्थ खाणे अत्यंत फायदेशीर ठरते. यामुळे पोटातील ॲसिडिटी शांत होते.

तिखट खाणे टाळा

ज्यांना वारंवार पित्ताचा त्रास होतो, त्यांनी तिखट, मसालेदार आणि तळलेले पदार्थ खाणे पूर्णपणे टाळावे, अन्यथा समस्या वाढू शकते.

सकाळी तूप किंवा गुळ घ्या

सकाळी रिकाम्या पोटी कोमट पाण्यात थोडे तूप किंवा गुळाचा खडा घेतल्यास पित्त शांत होण्यास मोठी मदत होते.

पुरेसे पाणी पिणे आवश्यक

दिवसभर शरीराला हायड्रेटेड ठेवा. पुरेसे पाणी प्यायल्याने शरीरातील विषारी घटक बाहेर पडतात आणि पित्ताचे प्रमाण कमी होते.

कोकम सरबत - एक वरदान

दुपारच्या वेळी जेवणानंतर कोकम सरबत प्यावे. हे नैसर्गिक पित्तशामक म्हणून काम करते आणि पचन सुधारते.

ताक, दही आणि सोलकढी

दुपारच्या जेवणात ताक, दही किंवा सोलकढीचा समावेश नक्की करा. यामुळे पोटातील जळजळ थांबते आणि थंडावा मिळतो.

तज्ज्ञांचा सल्ला

घरगुती उपाय गुणकारी असले तरी, त्रास जास्त काळ टिकल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घेणे कधीही चांगले.

