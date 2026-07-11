कुंडीत वाढणारी फळझाडे कोणती?

Pranali Kodre
अनेक फळझाडे आता घराच्या गच्चीवर (Terrace), बाल्कनीत किंवा अंगणात कमी जागा असतानाही कुंडीत यशस्वीपणे वाढवता येतात.
Fruit Trees You Can Grow in Pots
Sakal
अनेक 'कलमी' (Grafted) किंवा 'ड्वार्फ' (Dwarf - लहान आकाराच्या) फळझाडांच्या जाती घरी लावता येतात.
Fruit Trees You Can Grow in Pots
Sakal
कुंडीत लावण्यासाठी लिंबू हे सर्वोत्तम फळझाड असून 'बारामासी लिंबू' किंवा 'कागदी लिंबू' या कलमी जाती कुंडीसाठी उत्तम ठरतात.
Fruit Trees You Can Grow in Pots
Sakal
कुंडीत लावलेल्या कलमी पेरूच्या झाडाला एका वर्षाच्या आतच पेरू लागण्यास सुरुवात होते.'थाई पेरू' (Thai Guava) किंवा 'व्हीएनआर पेरू' (VNR Guava) या ड्वार्फ जाती कुंडीत वाढतात.
Fruit Trees You Can Grow in Pots
Sakal
अंजीराची मुळे जमिनीत जास्त पसरत नसल्याने कुंडीत लावता येते. 'पुणेरी अंजीर' ही जात कुंडीत लावण्यासाठी लोकप्रिय आहे.
Fruit Trees You Can Grow in Pots
Sakal
डाळिंबाचे झाड झुडूप प्रकारात मोडत असल्याने कुंडीत लावता येते. 'भगवा' किंवा 'गणेश' या डाळिंबाच्या जाती कुंडीत लावण्यासाठी उत्तम आहेत.
Fruit Trees You Can Grow in Pots
Sakal
चिकूचे कलमी झाड कुंडीत वाढते.'कालीपत्ती' किंवा 'क्रिकेट बॉल' या चिकूच्या जाती कुंडीत चांगल्या वाढतात.
Fruit Trees You Can Grow in Pots
Sakal
ड्रॅगन फ्रूटला वाळवंटी भागातील झाड असल्याने खूप कमी पाणी लागते. कुंडीसाठी लाल (Red) किंवा पांढऱ्या (White) गर्भाचे ड्रॅगन फ्रूटचे कलम योग्य राहाते. वेलीसारखं हे झाड असल्याने त्याला आधार द्यावा लागतो.
Fruit Trees You Can Grow in Pots
Sakal
आवळ्याच्या कुंडीत लावण्यासाठी खास बुटक्या जाती उपलब्ध आहेत. कुंडीत लावण्यासाठी आवळ्याची 'क्रश' (Krishna) किंवा 'एनए-७' (NA-7) ही ड्वार्फ (कलमी) जातच घ्या.
Fruit Trees You Can Grow in Pots
Sakal
दरम्यान, फळझाडं लावण्यासाठी अगदीच छोटी कुंडी घेऊ नका. किमान १८-२४ इंचाची कुंडी तरी वापरा.
Fruit Trees You Can Grow in Pots
Sakal
Rainy Season Plants
Sakal