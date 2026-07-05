Monsoon Gardening: पावसाळ्यात लावता येणारी ७ फुलझाडं कोणती?

Pranali Kodre

पावसाळा

पावसाळा फुलझाडे लावण्यासाठी सर्वोत्तम हंगाम मानला जातो.

Rainy Season Plants

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Sakal

पावसाळ्यातील फुलझाडं

या काळात काही फुलझाडं चांगली वाढतात आणि बहरतात. अशात काही झाडांबद्दल जाणून घेऊ. (Plant In Rainy Season)

Rainy Season Plants

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Sakal

Balsam (तेरडा)

पावसाळ्यात बाल्सम (तेरडा)चे बी टाकले, तर लवकर रोप वर येते. पावसाळ्यातील हे लोकप्रिय झाड असून याला गुलाबी, लाल, जांभळी आणि पांढरी अशी फुलं येतात.

Balsam

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Sakal

अपराजिता/गोकर्ण (Gokarna)

पावसाळ्यात अपराजिता/गोकर्ण वेल वेगाने वाढते. ही वेल गडद निळ्या किंवा पांढऱ्या रंगांच्या फुलात उपलब्ध आहे. धार्मिकदृष्ट्याही या वेलीला आणि फुलांना महत्त्व आहे.

Gokarna

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Sakal

झेंडू (Marigold)

झेंडू सदाबहार असला, तरी पावसाळ्यात झेंडूच्या रोपांची वाढ उत्तम होते.

Marigold

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Sakal

टोरेनिया (Torenia)

पावसाळ्यात भरपूर फुल टोरेनियाला निळी, जांभळी, गुलाबी फुले येतात. हँगिंग बास्केट किंवा छोट्या कुंडीतही फुलते.

Torenia

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Sakal

रेन लिली (Rain Lily)

पांढरी, गुलाबी, पिवळी फुले देणारे रेन लिली पाऊस पडल्यावर फुलते. कंदापासून वाढते वाढणाऱ्या रेन लिली छोट्या कुंडीतही वाढते.

Rain Lily

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Sakal

झिनिया (Zinnia)

अनेक रंगांमध्ये उपलब्ध असलेल्या झिनियाला पावसाळ्यात चांगली वाढ मिळते. बियांपासून सहज उगवणाऱ्या या झाडाला मोठी आणि आकर्षक फुले येता. पण याला सूर्यप्रकाशाचीही गरज लागते.

Zinnia

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Sakal

सदाफुली (Vinca)

सदाफुली हे वर्षभर फुलणारे झाड असून पावसाळ्यात जोमाने वाढते. गुलाबी, पांढरी, जांभळी अशा रंगात हे उपलब्ध असते. पण या झाडाला थोडा सूर्यप्रकाशही आवडतो

Vinca

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Sakal

कृष्णकमळ (Passion Flower)

कृष्णकमळ सुंदर फुलांची वेल असून पावसाळा लागवडीसाठी उत्तम हंगाम मानला जातो. जांभळा, पांढरा आणि निळसर रंगांच्या आकर्षक फुलांसाठी ही वेल ओळखली जाते.

Passion Flower

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Sakal

छोट्या कुंडीतही छान वाढणारी ५ झाडं कोणती?

Plants Perfect for Small Pots

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Sakal

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