वजन कमी करण्यासाठी नाश्त्यात खा 'ही' ७ फळे; फिटनेससाठी ठरतील रामबाण!

Aarti Badade

नाश्त्याचे वजन कमी करण्यातील महत्त्व

सकाळचा नाश्ता योग्य असल्यास दिवसभराची भूक नियंत्रित राहते आणि वजन कमी करण्याच्या प्रवासाला वेग मिळतो.

Best fruits for breakfast weight loss

|

Sakal

सफरचंद आणि बेरीजचा समावेश

सफरचंदातील फायबरमुळे पोट दीर्घकाळ भरलेले राहते, तर बेरीजमधील अँटिऑक्सिडंट्स चरबी जाळण्यास मदत करतात.

Best fruits for breakfast weight loss

|

Sakal

पपई आणि किवी - पचनासाठी उत्तम

पपई पोटाचा घेरा कमी करण्यास मदत करते, तर किवीमधील व्हिटॅमिन C पचनक्रिया सुधारून पोट भरल्याची जाणीव करून देते.

Best fruits for breakfast weight loss

|

Sakal

ग्रेपफ्रूट - नॅचरल फॅट बर्नर

कमी साखर आणि कॅलरीज असलेले ग्रेपफ्रूट शरीरातील अतिरिक्त चरबी जाळण्यासाठी एक उत्तम फळ मानले जाते.

Best fruits for breakfast weight loss

|

Sakal

कलिंगड आणि पेरूचा फायदा

कलिंगड शरीराला हायड्रेटेड ठेवते, तर पेरूमध्ये जास्त फायबर असल्याने ते खाल्ल्यानंतर बराच वेळ भूक लागत नाही.

Best fruits for breakfast weight loss

|

Sakal

रसाऐवजी संपूर्ण फळ खाण्यावर भर द्या

फळांचा रस पिण्यापेक्षा संपूर्ण फळ खाल्ल्याने शरीराला जास्त प्रमाणात फायबर मिळते आणि पचन चांगले होते.

Best fruits for breakfast weight loss

|

Sakal

फळांसोबत प्रोटीनची जोड द्या

जास्त वेळ उत्साही राहण्यासाठी फळांसोबत दही, अंडी किंवा सुकामेवा यांसारख्या प्रथिनांचा नाश्त्यात समावेश करा.

Best fruits for breakfast weight loss

|

Sakal

पायात ही 2 लक्षणे दिसतायत? हृदय कमकुवत झाल्याचे असू शकतात संकेत!

Weak heart symptoms in legs

|

Sakal

येथे क्लिक करा