पायात ही 2 लक्षणे दिसतायत? हृदय कमकुवत झाल्याचे असू शकतात संकेत!

Aarti Badade
आजकाल तरुणांमध्येही हृदयविकाराच्या समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असून शरीर त्याबद्दल काही आगाऊ संकेत देते.
Weak heart symptoms in legs
Sakal
जर तुम्हाला पायात सतत जडपणा जाणवत असेल, तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका; हे हृदय कमकुवत झाल्याचे लक्षण असू शकते.
हृदय रक्ताभिसरण नीट करू शकत नसल्यास शरीरात द्रव साचतो, ज्यामुळे पाय सुजतात आणि बूट किंवा चप्पल घट्ट वाटू लागतात.
हृदयाची क्षमता कमी झाल्यावर थोडे चालल्यावरही पाय दुखणे, धाप लागणे किंवा प्रचंड थकवा जाणवणे अशी लक्षणे दिसतात.
वाढलेले कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, लठ्ठपणा आणि अपुरी झोप हे घटक हृदयाच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम करतात.
हृदयासाठी आहारात हिरव्या पालेभाज्या, फळे, सुकामेवा, मासे आणि कमी फॅट असलेल्या पदार्थांचा समावेश करणे फायदेशीर ठरते.
दररोज किमान ३० मिनिटे वेगाने चालणे किंवा योगाभ्यास करावा आणि लक्षणे आढळल्यास त्वरित तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.
