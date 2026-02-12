हृदय राहील मजबूत अन् कोलेस्ट्रॉल होईल कमी! 'ही' 6 फळे नक्की खा

Aarti Badade

हृदयासाठी फळांचे महत्त्व

फळांमधील फायबर, अँटीऑक्सिडंट्स आणि आवश्यक पोषक तत्वे बॅड कोलेस्ट्रॉल कमी करून ब्लड प्रेशर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतात.

सफरचंद - कोलेस्ट्रॉलवर नियंत्रण

सफरचंदात मुबलक फायबर असते, जे रक्तवाहिन्यांमधील घाणेरडे कोलेस्ट्रॉल कमी करते. रोज एक सफरचंद खाणे हृदयासाठी वरदान आहे.

केळी - ब्लड प्रेशरसाठी उत्तम

केळ्यामध्ये पोटॅशियम भरपूर प्रमाणात असते. यामुळे रक्तदाब नियंत्रणात राहतो आणि हृदयावर येणारा अतिरिक्त ताण कमी होतो.

संत्री - रक्तवाहिन्यांचे आरोग्य

व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध संत्री रक्तवाहिन्यांची सूज कमी करतात आणि हृदयाचे कार्य सुरळीत ठेवतात.

डाळिंब - रक्ताभिसरण सुधारते

डाळिंबातील घटक धमन्यांमध्ये रक्ताचा प्रवाह (Blood Flow) सुरळीत ठेवतात, ज्यामुळे हृदय मजबूत होते आणि ब्लॉकेजचा धोका कमी होतो.

पपई - हृदयाच्या आजारांपासून बचाव

पपईमध्ये असणारे फायबर आणि एंझाइम्स कोलेस्ट्रॉलची पातळी संतुलित राखतात, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

द्राक्षे - उत्तम ब्लड सर्क्युलेशन

द्राक्षातील 'पॉलीफेनॉल्स' रक्ताभिसरण सुधारतात आणि हृदयाला दीर्घकाळ निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.

निरोगी आयुष्याचा मंत्र

हृदयाचे आरोग्य जपण्यासाठी रोजच्या आहारात या फळांचा समावेश करा आणि तेलकट पदार्थांपासून दूर राहा.

