हृदय राहील मजबूत अन् कोलेस्ट्रॉल होईल कमी! 'ही' 6 फळे नक्की खा

Aarti Badade
फळांमधील फायबर, अँटीऑक्सिडंट्स आणि आवश्यक पोषक तत्वे बॅड कोलेस्ट्रॉल कमी करून ब्लड प्रेशर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत करतात.
Heart Healthy Fruits
sakal
सफरचंदात मुबलक फायबर असते, जे रक्तवाहिन्यांमधील घाणेरडे कोलेस्ट्रॉल कमी करते. रोज एक सफरचंद खाणे हृदयासाठी वरदान आहे.
Heart Healthy Fruits
sakal
केळ्यामध्ये पोटॅशियम भरपूर प्रमाणात असते. यामुळे रक्तदाब नियंत्रणात राहतो आणि हृदयावर येणारा अतिरिक्त ताण कमी होतो.
Heart Healthy Fruits
sakal
व्हिटॅमिन सी आणि अँटीऑक्सिडंट्सने समृद्ध संत्री रक्तवाहिन्यांची सूज कमी करतात आणि हृदयाचे कार्य सुरळीत ठेवतात.
Heart Healthy Fruits
Sakal
डाळिंबातील घटक धमन्यांमध्ये रक्ताचा प्रवाह (Blood Flow) सुरळीत ठेवतात, ज्यामुळे हृदय मजबूत होते आणि ब्लॉकेजचा धोका कमी होतो.
Heart Healthy Fruits
Sakal
पपईमध्ये असणारे फायबर आणि एंझाइम्स कोलेस्ट्रॉलची पातळी संतुलित राखतात, ज्यामुळे हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.
Heart Healthy Fruits
Sakal
द्राक्षातील 'पॉलीफेनॉल्स' रक्ताभिसरण सुधारतात आणि हृदयाला दीर्घकाळ निरोगी ठेवण्यास मदत करतात.
Heart Healthy Fruits
Sakal
हृदयाचे आरोग्य जपण्यासाठी रोजच्या आहारात या फळांचा समावेश करा आणि तेलकट पदार्थांपासून दूर राहा.
Heart Healthy Fruits
Sakal
brain Memory Booster Yoga
Sakal