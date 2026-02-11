मेंदू होईल 'सुपरफास्ट'! एकाग्रतेसाठी रोज करा 'ही' 7 योगासने

Aarti Badade

मेंदूचे आरोग्य आणि योग

मानसिक शांतता, तीक्ष्ण स्मरणशक्ती आणि एकाग्रता वाढवण्यासाठी योगासने हा सर्वात प्रभावी आणि नैसर्गिक मार्ग आहे.

भ्रामरी प्राणायाम (Bee Breath)

हा प्राणायाम मनाला त्वरित शांत करतो आणि तणाव कमी करून स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी अत्यंत उत्तम मानला जातो.

सर्वांगासन (Shoulder Stand)

या आसनामुळे मेंदूकडे रक्ताचा प्रवाह वेगाने वाढतो, ज्यामुळे मेंदूची कार्यक्षमता आणि आकलन शक्ती सुधारते.

शीर्षासन (Headstand)

आसनांचा राजा मानले जाणारे शीर्षासन एकाग्रता वाढवण्यासाठी आणि मेंदूच्या पेशींना पुनरुज्जीवित करण्यासाठी उपयुक्त आहे.

पद्मासन (Lotus Pose)

हे आसन ध्यानासाठी सर्वोत्तम असून यामुळे मनाची चंचलता कमी होते आणि एकाग्रता वाढण्यास मदत होते.

पश्चिमोत्तानासन

हे आसन मज्जासंस्थेला आराम देते आणि मेंदूला शांत करून मानसिक थकवा दूर करते.

वृक्षासन (Tree Pose)

शरीर आणि मनाचे संतुलन राखण्यासाठी वृक्षासन फायदेशीर आहे. यामुळे मेंदूची स्थिरता आणि फोकस वाढतो.

शवासन (Corpse Pose)

सर्व आसनांनंतर शवासन केल्याने मानसिक ताण पूर्णपणे निघून जातो आणि मेंदूला गाढ विश्रांती मिळते.

श्वासावर नियंत्रण ठेवा

योगासने करताना नेहमी दीर्घ श्वास घेण्यावर भर द्यावा, ज्यामुळे मेंदूला भरपूर ऑक्सिजन मिळतो.

