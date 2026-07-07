बाल्कनीतही लावता येतील अशी औषधी झाडं कोणती?

Pranali Kodre
दैनंदिन वापरासाठी उपयुक्त आणि बाल्कनीत सहज वाढणारी अनेक औषधी झाडे आहेत.
Balcony Medicinal Plants
Sakal
योग्य सूर्यप्रकाश, चांगला पाण्याचा निचरा, चांगली माती आणि नियमित व पुरेसं पाणी दिल्यास अशी झाडं कुंडीतही उत्तम वाढतात.
Balcony Medicinal Plants
Sakal
भारतातील जवळपास प्रत्येक घरात तुलस असतेच. सर्दी, खोकला, आणि श्वसनाच्या त्रासावर तुळस गुणकारी आहे.
Tulsi
Sakal
कोरफड अत्यंत औषधी आणि गुणकारी आहे. विशेषत: त्वचा आणि केसांच्या आरोग्यासाठी. तसेच त्याचं जेल भाजलेल्या त्वचेवर लावता येते.
Aloe Vera
Sakal
पचनक्रिया सुधारण्यासाठी पुदिना फायदेशीर आहे. कुंडीत वेगाने पुदिना पसरतो.
Mint
Sakal
लहान कुंडीतही वाढणारा ओवा अपचन आणि पोटदुखीसाठी उपयुक्त आहे.
Ajwain
Sakal
केस आणि पचनासाठी फायदेशीर असलेला कढीपत्त्याचा भारतीय स्वयंपाक घरात नियमित वापरला जातो. पण कढीपत्त्यासाठी थोडी मोठी कुंडी असेल, तर उत्तम.
Curry Leaves
Sakal
सर्दी-खोकला, डोकेदुखी आणि अंगदुखीवर यावर गवती चहाचा काढा गुणकारी ठरतो. मोठ्या कुंडीत गवती चहा छान वाढतो.
Lemongrass
Sakal
आयुर्वेदिक औषधांमध्ये खोकल्यासाठी अडुळसा मुख्य घटक आहे. याची पानं उकळुन प्यायलाचा फायदा होतो. याला मध्यम आकाराची किंवा मोठी कुंडी चालते.
Adulsa
Sakal
पचनक्रिया सुधारण्यासाठी, श्वासातील दुर्गंधी कमी करण्यासाठी, सूज किंवा वेदना कमी करण्यासाठी विड्याच्या पानांचा उपयोग होतो. ही वेल असून याला वाढण्यासाठी कशाचातरी आधार लागतो.
Betel Leaf
Sakal
दरम्यान, या औषधी वनस्पतींचे सेवन करताना डॉक्टरांचाही सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
Balcony Medicinal Plants
Sakal
सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
Tulsi
Sakal
Indoor Plants for Royal Look
Sakal