वीकेंड प्लॅन फिक्स! सोलापूरपासून काही तासांवरच निसर्गरम्य हिल स्टेशन

Aarti Badade
महाराष्ट्रात महाबळेश्वर आणि लोणावळ्याव्यतिरिक्त एक अत्यंत सुंदर हिल स्टेशन पर्यटकांचे लक्ष वेधून घेत आहे.
Stara Hills Near Solapur
Sakal
या निसर्गरम्य ठिकाणाचे नाव सतारा हिल्स असून इथला निसर्ग पाहून तुम्ही थक्क व्हाल.
हे सुंदर हिल स्टेशन सोलापूर शहरापासून केवळ २२३ किलोमीटर अंतरावर आहे.
जर तुम्ही शनिवार-रविवारच्या सुट्टीत फिरण्याचा विचार करत असाल तर हा एक उत्तम पर्याय आहे.
येथील घनदाट हिरवळ आणि डोंगररांगांमुळे तुम्हाला स्वर्गात असल्याचा भास होईल.
शांतता आणि शुद्ध हवा हवी असल्यास या टेकड्यांना नक्की भेट द्या.
इथले मनमोहक नजारे तुमच्या कॅमेऱ्यात कैद करण्यासाठी हे ठिकाण अगदी योग्य आहे.
