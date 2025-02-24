उन्हामुळे होतेय त्वचा टॅन? मग 'हे' घरगुती उपाय नक्की ट्राय करा

Anushka Tapshalkar

टॅनिंग

उन्हाळा सुरु झाला की सगळ्यांना एकच टेन्शन असतं, ते म्हणजे उन्हामुळे त्वचा टॅन होण्याचं.

Tanning | sakal

उपाय

हे टॅनिंग आपण घरच्या घरीच दूर करू शकतो. पुढे असेच काही घरगुती उपाय दिले आहेत जे तुमचं सण टॅनिंग लगेच कमी करतील.

Home Remedy | sakal

बटाट्याचा रस

बटाट्यामधील नैसर्गिक एंजाइम्स टॅनिंग कमी करतात. बटाटा किसून त्याचा रस टॅन झालेल्या त्वचेवर लावा. 15 मिनिटांनी स्वच्छ धुवा.

Potato Juice | sakal

काकडीचा रस

काकडी त्वचेला थंडावा देते आणि टॅनिंग कमी करते. काकडीचा रस काढून टॅन झालेल्या भागावर लावा आणि 15-20 मिनिटांनी धुवा.

Cucumber Juice | sakal

लिंबाचा रस

लिंबामधील सिट्रिक अॅसिड टॅनिंग कमी करण्यात मदत करते. ताज्या लिंबाचा रस टॅन झालेल्या भागावर लावा. 10 मिनिटांनी थंड पाण्याने धुवा.

Lemon Juice | sakal

दही आणि टोमॅटो

टोमॅटो नैसर्गिक ब्लीचप्रमाणे काम करतो, तर दही त्वचेला पोषण देते. दोन चमचे टोमॅटोचा रस आणि एक चमचा दही मिसळा. मिश्रण टॅन झालेल्या त्वचेवर लावा आणि 15 मिनिटांनी धुवा.

Curd And Tomato Pack | sakal

बेसन आणि हळद

बेसन त्वचा स्वच्छ करते , तर हळद त्वचेची चमक वाढवते. दोन चमचे बेसन, एक चमचा हळद आणि थोडेसे दूध मिसळा. हे मिश्रण टॅन झालेल्या भागावर लावा आणि वाळल्यानंतर धुवा.

Gram Flour And Turmeric Pack | sakal

पपईची पेस्ट

पपईमध्ये पापेन एंजाइम असते, जे टॅनिंग दूर करण्यास मदत करते. पिकलेल्या पपईचा लगदा तयार करून त्वचेवर लावा. 15-20 मिनिटांनी कोमट पाण्याने धुवा.

Papaya Paste | sakal

