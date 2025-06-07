ऑफिसमध्ये सतत बसून पोटाचा घेर वाढतोय? मग 'हे' 4 सोपे उपाय तुमच्यासाठीच

Anushka Tapshalkar

ऑफिसमध्ये 8-9 तास बसणे...

दिवसभर खुर्चीत बसणं शरीरासाठी हानिकारक! यामुळे पोटाचा भाग सुटतो, आणि Belly Fat वाढते.

Longer Desk Jobs of 8-9 Hrs | sakal

सतत चहा-कॉफीचं सेवन...

प्रत्येक अर्ध्या तासाने चहा किंवा कॉफी पिणं म्हणजे साखरेचा ओव्हरलोड! यामुळे वजन वाढू शकतं.

Repetitive Tea & Coffee Breaks | sakal

जेवल्यानंतर लगेच काम...

लंचनंतर लगेच बसण्यामुळे पचनक्रिया मंदावते आणि फॅट बर्न होणं थांबतं.

Working Immediately After Lunch | sakal

पण यावर आहेत सोपे उपाय!

जास्त काही बदल न करता, दैनंदिन सवयीत छोटे बदल केले तरी मोठा फरक पडतो.

Easy Solutions | sakal

प्रत्येक 45 मिनिटांनी उठा

सतत बसून राहू नका. दर ४५ मिनिटांनी २ मिनिटं चालून यामुळे रक्तप्रवाह सुधारतो.

Take Small Breaks Of 2 Mins After Every 45 Mins | sakal

साखर टाळा

चहा-कॉफीमध्ये साखर कमी करा किंवा बंदच करा. वजन नियंत्रणात राहील.

Avoid Excess Sugar | sakal

जेवल्यानंतर थोडं फिरा

लंचनंतर किमान ५ मिनिटं फिरणं पचनासाठी उत्तम सवय आहे.

Take a Walk After Lunch | sakal

पाणी जास्त प्या

दर 1-1.5 तासांनी पाणी प्या. शरीर डिटॉक्स होतं आणि मेटॅबॉलिझम सुधारते.

Drink More Water | sakal

लहान सवयी, मोठा फरक!

या लहान-लहान सवयीच मोठे बदल घडवतात त्यामुळे आजच सुरुवात करा.

Small Changes, Big Impact | sakal

