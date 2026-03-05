तेलकट त्वचेसाठी बेस्ट ! घरच्या घरीच बनवा 'हे' सोपे DIY फेसपॅक

Anushka Tapshalkar

तैलीय त्वचेसाठी घरगुती उपाय

तुमची त्वचा नेहमी तैलीय वाटते? घरच्या स्वयंपाकघरातील साध्या साहित्याने बनवलेले फेस पॅक त्वचेवरील तेल कमी करतात आणि त्वचेला ताजगी देतात.

oily skin

| sakal

मुलतानी मिटी + गुलाबजल फेस पॅक

  • २ चमचे मुलतानी मिटी

  • २–३ चमचे गुलाबजल
    त्वचेवरील अतिरिक्त तेल शोषून घेते, पिंपल्स कमी करतो आणि त्वचेला थंडावा देतो.

Multani facepack

|

sakal

बेसन + दही + हळद पॅक

  • २ चमचे बेसन

  • १ चमचा दही

  • चिमूटभर हळद
    त्वचा स्वच्छ करते, मृत पेशी काढते, तेलीयपणा कमी करते आणि नैसर्गिक चमक देते.

Turmeric facepack

|

sakal

मध + लिंबाचा रस पॅक

  • १ चमचा मध

  • थोडासा लिंबाचा रस
    तेल नियंत्रित करतो, त्वचा पोषण देते आणि त्वचा उजळवते.

Hot honey lemon

| sakal

फेस पॅकचे फायदे

  • अतिरिक्त तेल नियंत्रित करणे

  • पिंपल्स व ब्लॅकहेड्स कमी करणे

  • त्वचेला थंडावा आणि ताजगी

  • नैसर्गिक आणि रासायनिक-मुक्त

Facepack

वापरण्याचे मार्गदर्शन

  • आठवड्यातून २–३ वेळा वापरा

  • फेस पॅक काढल्यानंतर नेहमी मॉइश्चराइझ करा

  • संवेदनशील त्वचेवर आधी पॅच टेस्ट करा

facepacks

नियमित वापर

या सोप्या DIY फेस पॅकचा नियमित वापर करून तुम्ही तैलीय त्वचेला नैसर्गिकरीत्या नियंत्रित करू शकता.

facepack

|

sakal

कडक उन्हात फ्रेश राहायचंय? मग प्या एनर्जी बूस्ट करणारी 'हे' हेल्दी ड्रिंक्स

Healthy Drinks That Instantly Boost Energy in Summer

|

sakal

आणखी वाचा