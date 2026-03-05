तेलकट त्वचेसाठी बेस्ट ! घरच्या घरीच बनवा 'हे' सोपे DIY फेसपॅक

Anushka Tapshalkar
तुमची त्वचा नेहमी तैलीय वाटते? घरच्या स्वयंपाकघरातील साध्या साहित्याने बनवलेले फेस पॅक त्वचेवरील तेल कमी करतात आणि त्वचेला ताजगी देतात.
२ चमचे मुलतानी मिटी
२–३ चमचे गुलाबजल
त्वचेवरील अतिरिक्त तेल शोषून घेते, पिंपल्स कमी करतो आणि त्वचेला थंडावा देतो.
२ चमचे बेसन
१ चमचा दही
चिमूटभर हळद
त्वचा स्वच्छ करते, मृत पेशी काढते, तेलीयपणा कमी करते आणि नैसर्गिक चमक देते.
१ चमचा मध
थोडासा लिंबाचा रस
तेल नियंत्रित करतो, त्वचा पोषण देते आणि त्वचा उजळवते.
अतिरिक्त तेल नियंत्रित करणे
पिंपल्स व ब्लॅकहेड्स कमी करणे
त्वचेला थंडावा आणि ताजगी
नैसर्गिक आणि रासायनिक-मुक्त
आठवड्यातून २–३ वेळा वापरा
फेस पॅक काढल्यानंतर नेहमी मॉइश्चराइझ करा
संवेदनशील त्वचेवर आधी पॅच टेस्ट करा
या सोप्या DIY फेस पॅकचा नियमित वापर करून तुम्ही तैलीय त्वचेला नैसर्गिकरीत्या नियंत्रित करू शकता.
