कडक उन्हात फ्रेश राहायचंय? मग प्या एनर्जी बूस्ट करणारी 'हे' हेल्दी ड्रिंक्स

शरीरासाठी हायड्रेशन का महत्त्वाचं?

शरीरात ऊर्जा, एकाग्रता आणि योग्य रक्ताभिसरण टिकवण्यासाठी पुरेसं पाणी पिणं अत्यंत गरजेचं आहे.

डिटॉक्स वॉटर

साध्या पाण्यात लिंबू किंवा काकडीचे तुकडे घाला. हे शरीराला हायड्रेट ठेवतं आणि पचन सुधारण्यास मदत करतं.

इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक / नारळपाणी

घामामुळे कमी झालेले सोडियम, पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम भरून काढून शरीराला पटकन ऊर्जा देतात.

फ्रेश लाईम वॉटर

लिंबू पाणी, थोडं मीठ घालून लिंबू पाणी घेतल्यास शरीरातील इलेक्ट्रोलाइट संतुलन सुधारतं.

ग्रीन टी

ग्रीन टीमधील कॅफीन आणि L-theanine मुळे शरीराला हलकी एनर्जी मिळते आणि मन शांत राहते.

सब्जा / चिया सीड वॉटर

पाण्यात भिजवल्यावर या बिया जेलीसारख्या होतात. त्या शरीराला हायड्रेशन देऊन ऊर्जा वाढवतात.

ताक, हर्बल टी आणि सूप

ताक, तुळशी किंवा पुदिन्याचा चहा आणि हलके सूप शरीराला हायड्रेट ठेवून दिवसभर ताजेतवाने ठेवतात.

