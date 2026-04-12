पोटात गॅस झालाय? औषध घेण्यापूर्वी 'हा' घरगुती उपाय नक्की करा!

Aarti Badade
वाढत्या उष्णतेमुळे उन्हाळ्यात आम्लपित्त (Acidity), पोट फुगणे आणि गॅस होणे यांसारख्या समस्या वारंवार उद्भवतात.
Home remedies for acidity
Sakal
पोटाच्या या त्रासावर केवळ औषधे घेण्यापेक्षा आयुर्वेदातील काही खास घटकांपासून बनवलेले 'मॅजिक ड्रिंक' अत्यंत प्रभावी ठरते.
Home remedies for acidity
Sakal
हे ड्रिंक बनवण्यासाठी तुम्हाला लिंबू, चिमूटभर हिंग, काळी मिरी पावडर आणि कोमट पाणी या साहित्याची गरज लागेल.
Home remedies for acidity
sakal
कोमट पाण्यात लिंबाचा रस मिक्स करून प्यायल्याने पोटातील आम्ल (Acid) कमी होते आणि पोटफुगीपासून त्वरित आराम मिळतो.
Home remedies for acidity
Sakal
पोटात जळजळ होत असेल, तर सकाळी रिकाम्या पोटी कोमट पाण्यात काळी मिरी पावडर टाकून प्या; यामुळे पचनक्रिया सुधारते.
Home remedies for acidity
Sakal
हिंग हे अपचन आणि गॅसवर सर्वोत्तम आयुर्वेदिक औषध मानले जाते. या ड्रिंकमधील हिंग पचनशक्ती वाढवण्यास मदत करते.
Home remedies for acidity
Sakal
सर्व साहित्य कोमट पाण्यात एकत्र करून सकाळी प्यावे. गंभीर समस्या असल्यास तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्ला नक्की घ्यावा.
Home remedies for acidity
Sakal
