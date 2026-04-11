कोणत्या वयात असतो कॅन्सरचा सर्वाधिक धोका? 90% प्रकरणे 'या' वयोगटात!

Aarti Badade

वय आणि कॅन्सरचा संबंध

वाढत्या वयाचा आणि कॅन्सरचा थेट संबंध असल्याचे अनेक संशोधनातून समोर आले आहे; विशेषतः ५० वर्षांनंतर शरीराची विशेष काळजी घेणे आवश्यक आहे.

५० वर्षांनंतर वाढतो धोका

कॅन्सरची सुमारे ९०% पेक्षा जास्त प्रकरणे ही ५० वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या व्यक्तींमध्ये आढळतात, त्यामुळे या वयानंतर नियमित तपासणी गरजेची आहे.

निदानाचे सरासरी वय

साधारणपणे ६५ ते ६६ हे वय कॅन्सरचे निदान होण्याचे सरासरी वय मानले जाते. या वयात शरीरातील पेशींमध्ये वेगाने बदल घडत असतात.

५५ ते ६४ वयोगटातील आव्हाने

५५ ते ६४ वर्षांच्या दरम्यान शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती कमी होऊ लागते, ज्यामुळे कॅन्सरच्या पेशींना शरीरावर हल्ला करणे सोपे जाते.

६५ ते ७४ वयोगटात सर्वाधिक रुग्ण

जागतिक आकडेवारीनुसार, कॅन्सरचे सर्वाधिक रुग्ण ६५ ते ७४ या वयोगटात आढळतात. या काळात शरीरातील जुने आजार आणि बदल स्पष्टपणे दिसू लागतात.

कमकुवत 'इम्यून सिस्टम' हे कारण

वाढत्या वयानुसार पेशींची दुरुस्ती करण्याची क्षमता कमी होते. तसेच तंबाखू, प्रदूषण आणि चुकीच्या जीवनशैलीचा दीर्घकालीन परिणाम या काळात दिसू लागतो.

तरुणांमधील प्रमाण

२० ते ३० वयोगटात कॅन्सरचे प्रमाण अत्यंत कमी असते. तरीही, दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये तरुण वयातही हा आजार होऊ शकतो, त्यामुळे जागरूक राहणे महत्त्वाचे आहे.

