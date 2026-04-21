Honeymoon Destinations India : लग्नानंतर फिरायला जायचंय? 'ही' आहेत भारतातील 5 बेस्ट हनिमून डेस्टिनेशन्स; जोडीदार होईल खुश!

बाळकृष्ण मधाळे
प्रवासाची आवड जवळजवळ प्रत्येकालाच असते आणि जर तुम्ही तुमच्या जोडीदारासोबत खास हनिमून ट्रिपची योजना आखत असाल, तर योग्य ठिकाण निवडणे खूप महत्त्वाचे ठरते.
Best Honeymoon Destinations in India for Couples
esakal
आम्ही तुम्हाला भारतातील काही सुंदर आणि रोमँटिक ठिकाणांची माहिती देत आहोत, जी तुमच्या जोडीदारालाही नक्कीच भावतील.
सर्वप्रथम, गोवा हे हनिमूनसाठी एक लोकप्रिय ठिकाण आहे. इथले आकर्षक समुद्रकिनारे, जलक्रीडा आणि रंगतदार नाईटलाइफ तुमच्या प्रवासाला खास बनवतात.
यानंतर, अंदमान आणि निकोबार बेटे येथे तुम्ही निळाशार समुद्र, शांत किनारे आणि स्वच्छ वातावरणाचा मनसोक्त आनंद घेऊ शकता. हे ठिकाण शांतता आणि नैसर्गिक सौंदर्यासाठी ओळखले जाते.
मनाली हे डोंगराळ आणि थंड हवामानासाठी प्रसिद्ध आहे. येथे बर्फाच्छादित पर्वत, रिव्हर राफ्टिंग, पॅराग्लायडिंगसारख्या साहसी उपक्रमांमुळे तुमचा हनिमून अधिक रोमांचक बनतो.
तसेच, श्रीनगर हे त्याच्या सुंदर तलावांमुळे, हाऊसबोट्समुळे आणि मनमोहक निसर्गदृश्यांमुळे हनिमूनसाठी आदर्श ठिकाण मानले जाते.
शेवटी, जैसलमेर येथे तुम्ही वाळवंटातील कॅम्पिंगचा वेगळाच अनुभव घेऊ शकता. वाळूचे ढिगारे, उंट सफारी आणि तारांकित आकाशाखालील मुक्काम तुमच्या प्रवासाला अविस्मरणीय बनवतो.
या सर्व ठिकाणांपैकी कोणतेही एक निवडा आणि तुमचा हनिमून खास आणि संस्मरणीय बनवा.
