Best Budget Honeymoon Destinations in India : परदेशात कशाला जाता? भारतातच आहे 'छोटे पॅरिस' आणि 'स्कॉटलंड'; फक्त 20,000 मध्ये अनुभवा स्वप्नवत हनिमून!

बाळकृष्ण मधाळे
लग्नानंतर प्रत्येक जोडप्याचे एखाद्या सुंदर आणि रोमँटिक ठिकाणी वेळ घालवण्याचे स्वप्न असते. मात्र, लग्नातील मोठ्या खर्चामुळे अनेकदा हनिमूनची योजना मागे पडते.
Best Budget Honeymoon Destinations in India
esakal
पण, आता काळजी करू नका. भारतामध्ये अशी अनेक आकर्षक ठिकाणे आहेत, जिथे तुम्ही फक्त २०,००० च्या बजेटमध्येही हनिमूनचा आनंद घेऊ शकता.
‘लिटल पॅरिस’ म्हणून ओळखले जाणारे हे ठिकाण आपल्या शांत समुद्रकिनाऱ्यांसाठी आणि सुंदर कॅफेसाठी प्रसिद्ध आहे. येथे तुम्ही निवांत आणि रोमँटिक वातावरणाचा आनंद घेऊ शकता.
जर तुम्हाला डोंगररांगांमध्ये आणि थंड, शांत वातावरणात वेळ घालवायचा असेल, तर गंगटोक हा उत्तम पर्याय आहे. येथील निसर्गरम्य दृश्ये आणि वातावरण हनिमूनसाठी योग्य ठरते.
बर्फाच्छादित डोंगर आणि सुंदर दृश्यांमुळे गुलमर्ग हे एक अत्यंत रोमँटिक ठिकाण आहे. हिवाळ्यात येथे जाण्याचा अनुभव खासच असतो.
निळाशार समुद्र आणि स्वच्छ किनाऱ्यांमुळे लक्षद्वीप हे एक खरे किनारी स्वर्ग मानले जाते. शांतता आणि नैसर्गिक सौंदर्याचा अनुभव घेण्यासाठी हे उत्तम ठिकाण आहे.
गुजरातमधील हे अनोखे ठिकाण, विशेषतः चांदण्यांच्या प्रकाशात केलेली वाळवंट सफर, तुमचा हनिमून खरोखरच अविस्मरणीय बनवू शकते.
‘भारताचे स्कॉटलंड’ म्हणून ओळखले जाणारे कूर्ग हे हिरवीगार कॉफीची मळे आणि निसर्गसौंदर्यामुळे जोडप्यांमध्ये खूप लोकप्रिय आहे.
थोडक्यात, कमी बजेटमध्येही भारतात अनेक सुंदर आणि रोमँटिक ठिकाणे आहेत. योग्य नियोजन केल्यास तुम्ही तुमचा हनिमून संस्मरणीय आणि खास बनवू शकता.
