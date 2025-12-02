घरात हवा शुद्ध ठेवण्यासाठी ८ उत्तम घरगुती वनस्पती

Monika Shinde

घरातील हवा शुद्ध ठेवण्यासाठी वनस्पती योग्य आहेत. ते केवळ सजावटीसाठीच नाहीत तर घरातील हानिकारक प्रदूषक कमी करून ताजी हवा देखील प्रदान करतात. चला जाणून घेऊया सर्वोत्तम १० वनस्पती.

लवंग प्लांट

रबर प्लांट घरातील धूलकण आणि हानिकारक रसायने कमी करतो. घराच्या आत हवा शुद्ध ठेवतो आणि सौंदर्यपूर्ण देखील आहे.

लिली आणि इतर वनस्पती

लिली किंवा अरेका पाम घरातील हवेतील विषारी गॅसेस शोषून घेतात. त्याबरोबरच हवेतील आर्द्रता वाढवतात, ज्यामुळे दमट आणि कोरडी हवा नियंत्रणात राहते.

ड्रासिना प्लांट

ड्रासिना घरातील विषारी गॅसेस कमी करते. कमी प्रकाशातही वाढते. घरात हवा शुद्ध ठेवण्यासाठी हे उत्कृष्ट पर्याय आहे.

मनी प्लांट

मनी प्लांट घरात सकारात्मक ऊर्जा आणते आणि हवेतील विषारी पदार्थ शोषून घेतो. पाण्यात किंवा मातीमध्ये लावता येतो, आणि घराच्या कोणत्याही कोपऱ्यात सहज वाढतो.

कोरफड

कोरफड ही घरगुती वनस्पती फक्त सुंदर दिसत नाही, तर घरातील कार्बन मोनोऑक्साईड आणि हानिकारक रसायने शोषून हवा शुद्ध ठेवते. या वनस्पतीला कमी पाण्याची गरज असते आणि देखरेख देखील सोपी आहे.

स्पायथिफिलम

स्पायथिफिलम फॉर्मल्डिहाइड, ट्रायक्लोरोएथिलीन सारखे रासायनिक प्रदूषक दूर करते. फुले आकर्षक असून घरात सुंदरता वाढवतात. कमी प्रकाशात देखील ती सहज वाढते.

सान्सेवीरिया

सान्सेवीरिया घरातील हवेतील कार्बन डायऑक्साइड कमी करून ऑक्सिजन वाढवते. रात्रभर ऑक्सिजन तयार करण्याची गरज आणि कमी काळजी ही त्याची वैशिष्ट्ये आहेत.

बांबू पाम

बांबू पाम घरातील हवेतील फारबेन आणि बेंझीन सारखे प्रदूषक कमी करते. ती घरात शांततेचा अनुभव देते आणि कोरड्या हवेची समस्या कमी करते. प्रकाशात ठेवायला सोपी वनस्पती आहे.

